В плевенския Медицински университет се състоя 11-о издание на Деня на народите

В плевенския Медицински университет (МУ) се състоя 11-о издание на Деня на народите (International Day). То беше отложено вчера заради лошото време, но днес събра в Летния театър на университета студенти от над 50 държави.

Водещи на програмата бяха студентката от четвърти курс, специалност "Медицина" и председател на Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ) - Плевен Анна Колева, и председателят на Асоциацията на чуждестранните студенти по медицина - AIMS (Association of International Medical Students) в университета Алесандро Вилла от Италия. Анна водеше на български, а Алесандро на английски.

Анна каза, че този ден е специален за всички, защото всички заедно ще се впуснат в околосветско приключение, в което ще отпразнуват многообразието на университета чрез музика, танци, мода и неподправена културна магия. Това е най-цветното, най-очакваното и най-вдъхновяващо културно събитие в Медицински университет – Плевен.

Изказана беше благодарност към ректора проф. д-р Добромир Димитров, доцент Надя Велева, организационния комитет и студентите-доброволци, които са направили този ден възможен. От името на всички водещите изказаха задоволство от възможността да се потопят в културата на всеки един народ и да се докоснат до изключителните таланти на университета.

Водещите казаха още, че в университета се срещат студенти от най-различни кътчета на света. Въпреки различията във външен вид, обичаи, навици и традиции, те споделят една обща цел – да създадат по-добър и по-съпричастен свят. И както всяка цел, тя се постига чрез конкретни действия. По традиция Денят на народите всяка година е свързан с благотворителна кауза. Тази година усилията са насочени към събирането на средства за Дома за медико-социални грижи – Плевен.

Освен познавателна част, Денят на народите има и състезателен характер. Тази година първото място си оспорваха седем отбора: България, Индия, Италия, Африка, Пакистан, Гърция и Непал. В отбора на Африка са представени като едно цяло 14 държави: Нигерия, Конго, Судан, Египет, Гана, Кабо Верде, Южна Африка, Зимбабве, Уганда, Мароко, Либия, Етиопия, Сомалия и Камерун.

Отборите бяха оценявани от жури в състав: заместник-ректорът по международна и проектна дейност доцент д-р Зорница Горчева, преподавателят по български език Стелиян Пенков и служителят на университетската библиотека Мая Бешева.

За най-добро цялостно представяне беше отличен отборът на Индия. Щандът за храна на Италия беше оценен като най-добър. Отборът на Африка бе отличен за най-добро изпълнение на сцената, а на Гърция – за най-добри костюми.

На празника не бяха забравени и студентите от Япония, Либия, Германия, Бангладеш, Шри Ланка, Испания, Сирия, Иран, Турция, Канада, Нова Зеландия, Арабските емирства и много други държави.

В Медицинския университет в Плевен преди два дни дипломи получиха 88 чуждестранни лекари, граждани на 18 държави.