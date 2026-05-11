Изложба с нови творби на художника Кирил Златков ще бъде представена в галерията на Съюза на българските художници

Изложба с нови творби на художника Кирил Златков ще бъде представена днес, 11 май, в галерията на Съюза на българските художници (СБХ), в зали 1B, 1C и АО, съобщават домакините.

Куратори са Свобода Цекова и Антон Стайков.

Кирил Златков е сред най-ярките имена на съвременната българска художествена сцена. Носител е на наградите „Златна четка“, „Златен лъв“, „Христо Г. Данов“, на награди от Биеналето на сценичния плакат и др. Постиженията му в изкуството на книгата правят името му познато в много страни, като томът му „Когато искам да мълча“ е издаван на италиански, френски, английски, хърватски, полски, руски, турски и фарси, отбелязват от СБХ.

Работата на Златков върху издания на Даниил Хармс, Бруно Шулц, Кщищов Кржановски и др. е мярка за качество на българския книжен пазар. А постиженията му в създаването на шрифтове и участието му в движението за българска кирилица оказват силно влияние върху българската книга, допълват от екипа на СБХ.

Единственият „превод“ в изложбата е направен от легендарния норвежки тромпетист и композитор Нилс Петер Молвер, избрал и предоставил музика специално за изложбата на Кирил Златков. Тя ще звучи в залите на СБХ за първи път.

Освен там произведения на художника ще бъдат разположени и на няколко външни локации в София – аудитория 148 на Факултета по славянски филологии на Софийския университет, книжарница „Махала“, „Център 24“ в квартал „Редута"; дюкян „Меломан“, посочват от екипа на СБХ. Оттам допълват, че ще се проведат два кураторски тура в залите на СБХ и лекция „Вътрешният образ“ на Кирил Златков пред студенти от Национална художествена академия.

Партньори на проекта са СБХ, СУ „Св. Климент Охридски“, фондация „Елизабет Костова“, книжарница „Махала“, „Център 24”, сдружение „Дете и пространство”.

/ЕМС/