Мирела Иванова събра свои стихове в антологията „Призоваване на поезията“

Антологията „Призоваване на поезията“ от Мирела Иванова ще бъде представена днес, 11 май, в столичната книжарница Umberto & Co, съобщиха издателите от „Хермес“.

За книгата ще говори проф. Михаил Неделчев. Участие ще вземат актьорите Ириней Константинов, Деян Донков, Велислав Павлов и Дарин Ангелов.

„Призоваване на поезията“ събира стихове, отразяващи съвременната чувствителност, паметта и вътрешния свят на човека, казват издателите. В нея поезията се превръща в пространство, където личното и общественото се преплитат естествено, а тишината и думите водят дълбок диалог, уточняват от екипа.

Мирела Иванова е родена на 11 май 1962 година в София. Започва да печата стихове в списание „Родна реч“ още като ученичка в Немската гимназия. Първата ѝ стихосбирка „Каменни криле“ излиза през 1985 година.

Авторка е на девет поетични книги, най-известните сред които са „Самотна игра“, „Памет за подробности“, „Разглобяване на играчките“, „Еклектики“, „Любовите ни“, „Седем“. Издава два сборника с разкази: „Бавно“ и „Всички разкази са за теб“, и два тома с публицистични текстове. Носител е на национални и международни награди за поезия: Наградата за модерна поезия от Източна и Югоизточна Европа, Националната награда „Христо Г. Данов“, Наградата за литература на София, наградите за поезия „Николай Кънчев“ и „Перото“ за „Седем. Стихотворения (с) биографии“, Голямата награда „Орфей“ за изключителен принос в поезията.

Иванова е драматург на Народния театър „Иван Вазов".

