Танцово събитие под открито небе ще съпътства втората премиерна вечер на спектакъла „Дами канят“ в Благоевград

Танцово събитие под открито небе ще съпътства втората премиерна вечер на спектакъла „Дами канят“ на 12 май в Благоевград, съобщиха от Драматичния театър „Никола Вапцаров“.

Водещи на вечерта ще бъдат актьорът Игор Дамянов и инструкторът по танци Елен Джамплакса. Публиката ще има възможност да усети атмосферата от спектакъла с музика, танци, настроение и специален коктейл, допълниха от театъра.

В танцовото събитие ще се включат и актрисите от театралната адаптация на известния филм.

Премиерата на „Дами канят“, която се състоя в края на миналия месец, предложи на зрителите нов прочит на добре познатата история на сцената на културния институт.