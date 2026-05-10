Танцово събитие под открито небе ще съпътства втората премиерна вечер на спектакъла „Дами канят“ в Благоевград

site.btaТанцово събитие под открито небе ще съпътства втората премиерна вечер на спектакъла „Дами канят“ в Благоевград
Танцово събитие под открито небе ще съпътства втората премиерна вечер на спектакъла „Дами канят“ на 12 май в Благоевград, съобщиха от Драматичния театър „Никола Вапцаров“.
Водещи на вечерта ще бъдат актьорът Игор Дамянов и инструкторът по танци Елен Джамплакса. Публиката ще има възможност да усети атмосферата от спектакъла с музика, танци, настроение и специален коктейл, допълниха от театъра.
В танцовото събитие ще се включат и актрисите от театралната адаптация на известния филм.
Премиерата на „Дами канят“, която се състоя в края на миналия месец, предложи на зрителите нов прочит на добре познатата история на сцената на културния институт.
/ЛРМ/
„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина