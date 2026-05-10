Танцово събитие под открито небе ще съпътства втората премиерна вечер на спектакъла „Дами канят“ в Благоевград

Кореспондент на БТА в Благоевград Симона Пателиотис
Снимка: Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград
Благоевград,  
10.05.2026 20:16
 (БТА)

Танцово събитие под открито небе ще съпътства втората премиерна вечер на спектакъла „Дами канят“ на 12 май в Благоевград, съобщиха от Драматичния театър „Никола Вапцаров“.

Водещи на вечерта ще бъдат актьорът Игор Дамянов и инструкторът по танци Елен Джамплакса. Публиката ще има възможност да усети атмосферата от спектакъла с музика, танци, настроение и специален коктейл, допълниха от театъра.

В танцовото събитие ще се включат и актрисите от театралната адаптация на известния филм.

Премиерата на „Дами канят“, която се състоя в края на миналия месец, предложи на зрителите нов прочит на добре познатата история на сцената на културния институт.

/ЛРМ/

Гледайте ни в YouTube Слушайте ни в Soundcloud Слушайте ни в Spotify

 

