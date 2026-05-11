В Столичната библиотека ще бъде открита фотодокументалната изложба „Българските ръкописи по света“ по повод Деня на светите братя Кирил и Методий и професионален празник на българския библиотекар, съобщават домакините.

Събитието е днес от 11:30 ч. в Мраморното фоайе на библиотеката.

В експозицията са представени уникални български ръкописи, които се намират в различни музеи по света, отбелязват от Столичната библиотека. Добавят, че повечето от българите нямат възможност да ги видят на живо.

Златни страници от българската книжовност, свещени образци на нашата писменост се пазят в големи европейски библиотеки и музеи. Нито Ватиканският препис на Манасиевата хроника, нито Лондонското четвероевангелие или Болонският псалтир са писани в местата, чиито имена носят. Те са пренесени от чужди колекционери през ХVIII и ХIХ век, когато масово се ограбват нашите манастири и се присвояват ценни книги, обясняват от Столичната библиотека.

Изложбата „Българските ръкописи по света“ включва постери с Лондонското четвероевангелие, Манасиевата хроника, Асеманиевото евангелие, Томичовия псалтир, Видинското евангелие, Загребския триод, Ватиканския палимпсест, Рилските глаголически листове, Супрасълския сборник.

В експозицията са представени ценни книги и албуми от фонда на Столичната библиотека, свързани с българските ръкописи, както и с музеите и библиотеките в Европа, в които те се съхраняват. Включени са и фототипни книги с ръкописни текстове от периода на Средновековието, редки калиграфски издания и др.

Изложбата „Българските ръкописи по света“ може да бъде разгледана до 26 май т.г.

За празника днес Столичната библиотека организира и екскурзионни турове „Тайните кътчета на библиотеката“. Посетителите ще видят непознати за читателите места в библиотеката, в които свободният достъп е забранен. Това са книгохранилищата за книги, периодика, грамофонни плочи, ноти, за редки и ценни издания, които имат по-специален режим на съхранение, казват домакините. В тура е включено посещение на емблематичните музейни сбирки на Литературния музей „Бележити българи“ с личните библиотеки и оригинални артефакти на големите български държавници и творци – д-р Константин Стоилов, Симеон Радев и Кирил Христов. Предвидена е и демонстрация на специалната машина за почистване на ценни и стари издания, добавят от Столичната библиотека.

