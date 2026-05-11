БТА е съорганизатор на инициативата "Литература в сегашно време" на СУ, която днес събира България в национално четене

В Деня на светите братя Кирил и Методий 11 май, ученици от шест български града ще четат съвременна българска литература в партньорство с регионални библиотеки и училища. Българската телеграфна агенция (БТА) е съорганизатор на кампанията „Литература в сегашно време", инициирана от Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Идеята е да се насърчи четенето с подобна национална инициатива.

Ученици ще четат съвременни български произведения в националните пресклубове на БТА в София, Шумен, Варна, Стара Загора, Добрич и Плевен. Събитието ще открие генералният директор на БТА Кирил Вълчев в 10:00 ч. днес в Националния пресклуб на Агенцията във Варна. Литературното четене ще се излъчва на живо онлайн в Ютюб канала и Фейсбук страницата на БТА, с включвания от различните участващи градове в рамките на един час.

Инициативата „Литературата не е музей“ на Факултета по славянски филологии на СУ достигна до над 420 000 души чрез национален форум, пътуваща изложба и образователни формати в страната, припомнят от СУ. Тя влезе и в класните стаи чрез пилотна образователна програма, осъществена съвместно с 203-а Профилирана езикова гимназия „Св. Методий“, която поставя литературата на 20-и и 21-ви век в активен диалог с изучаваните класически произведения.

Новият етап - „Литература в сегашно време“, насочва вниманието към четенето като културен навик, личен избор и необходима част от съвременното образование. Националното четене днес е първата стъпка в тази посока, посочват от пресцентъра на СУ.

Инициативата се реализира в партньорство с 203-а Профилирана езикова гимназия „Св. Методий“, „Аз чета“, Storytel, Queen’s, с регионалните библиотеки в Бургас, Стара Загора, Плевен, Хасково, Варна и Русе, с Народното читалище „Добри Войников - 1856“ в Шумен и с Дом-паметник „Йордан Йовков“ в Добрич, допълват от СУ.

Важно е да вкараме българското училище в 21-ви век и това да стане чрез обучението по литература. Това е начинът да спечелим децата като читатели. Литературата, която е съвременна, говори за проблемите на света, говори за екология, за изкуствен интелект и какво ще се случи с човешкото. По този начин можем да провокираме интереса на децата и да ги задържим като читатели, каза проф. Амелия Личева, декан на Факултета по славянски филология в Софийския университет, на кръглата маса „Литературата не е музей" през март 2025 г.

уждаем се от радикална промяна в обучението по литература, защото иначе губим децата, губим ги като читатели и това е очевидно, особено в пети-седми клас. Там, където те в момента четат текстове, които със сигурност няма как - не просто да ги мотивират да четат, а няма как, по никакъв начин да разпознаят себе си, каза през юни 2025 г. деканът на Факултета по славянски филологии в Софийския университет "Св. Климент Охридски проф. Амелия Личева при откриването на изложба и арт инсталация под общото заглавие „Литературата не е музей“.

