Италианският министър на културата уволни ключови сътрудници на фона на полемики в италианската култура, сред които и около Биеналето за изкуствата във Венеция

Габриела Големанска
Алесандро Джули. Снимка: AP Photo/Domenico Stinellis
Рим, Венеция,  
10.05.2026 20:29
 (БТА)

Италианският министър на културата Алесандро Джули отстрани двама ключови членове на канцеларията си в момент, в който ведомството му е въвлечено в редица полемики, предадоха АНСА и „Кориере дела сера“.

Първата полемика беше свързана с назначаването и после с отстраняването на диригентката Беатриче Венеци начело на оркестъра на оперния театър „Ла Фениче“ във Венеция. Министерството на културата има отношение към назначението на директора на този театър, който на свой ред назначи породилата полемика диригентка, след което я отстрани.

Министерството на културата също така влезе в противоречие с Фондацията на Биеналето във Венеция относно връщането на Русия на 61-ото издание на Биеналето на изкуствата и относно решението на журито на арт изложението да не допусне Израел заедно с Русия сред претендентите за наградите на форума. Заради участието на Русия министърът на културата отказа да посети Биеналето в неговото начало. А заради противоречията относно правните последици от отстраняването на Израел от претендентите за наградите журито на Биеналето подаде оставка и организаторите на Биеналето обявиха нов механизъм, по който ще се присъждат отличията на участниците и в който жури ще са посетителите. 

Отстранените членове на кабинета на Джули са Елена Пройети, началник на персоналния секретариат на министъра и Емануеле Мерлино, началник на техническия секретариат на министерството на културата. В мотивите за уволненията се посочва, че Пройети не се е явила на летището за командировка на министъра на културата до Ню Йорк преди около месец. Мерлино пък не е следил внимателно случая с проект за документален филм за Джулио Реджени, италиански докторант, убит в Египет преди 10 години, след като е бил измъчван. За убийството в Италия задочно са съдени четирима висши представители на египетските служби за сигурност. Реджени беше убит, докато проучвал дейността на египетските синдикати. По повод 10-годишнината от смъртта му беше заснет документален филм, но държавата е оказала финансирането му, което породи полемика в Италия.

Уволненията на членове на кабинета на министър Джули идват няколко дни след церемонията по връчване на италианските кинонагради „Давид на Донатело“, по време на която много от лауреатите призоваха за промяна на отношението на държавата към италианското кино. Уволненията идват и ден след като Биеналето във Венеция отвори врати за широката общественост.

Същевременно днес Фондацията на Биеналето внесе разяснения как ще се връчват двете нови награди на Биеналето, наречени „Лъв на посетителите“, пише "Артрибуне". Те ще се присъждат в две категории – за най-добър национален павилион и за най-добър участник в общата експозиция. Право на глас имат посетителите, които са си закупили билети за платените зони на Биеналето – комплекса "Арсенал" и Градините на Биеналето, където е общата експозиция и където има редица национални павилиони. При закупуването на билетите посетителите ще трябва да предоставят имейл адрес. Специална система за проследяване на билетите ще засече дали посетителите са били и в двете платени зони на Биеналето. 24 часа след посещението на втората платена зона, посетителите ще получат на имейла си линк към формуляр за гласуване. Те ще могат да гласуват само по един път във всяка една от двете категории. Гласуването е анонимно.

Процедурата продължава до 22 ноември, когато приключва Биеналето и ще бъдат обявени победителите. В общата изложба участват 111 творци и творчески колективи. Над 50 от тях вече обявиха, че бойкотират новата процедура по присъждане на наградите. 16 национални павилиона също обявиха, че не искат да участват в този механизъм и това са павилионите на Белгия, Люксембург, Франция, Словения, Латвия, Швейцария, Испания, Нидерландия, Полша, Еквадор, Ирландия, Косово, Финландия, Чехия, Словакия и Кипър. Общо националните павилиони са 100.

Остава въпросът дали националните павилиони, които са извън платените зони на Биеналето и които са безплатни и разпръснати из цяла Венеция, ще бъдат ощетени от новата система за определяне на победителите за наградите, тъй като без силна реклама не всички посетители ще могат да ги открият и посетят, посочва изданието.

Българският павилион е извън платените зони на Биеналето. Той се помещава в зала „Тициан“, където бяха показани българските проекти в 18-ото и 19-ото издание на Архитектурното биенале (през 2023 и 2025 г.), както и в 60-ото издание на Венецианското биенале на изкуствата през 2024 г.  Зала "Тициан" се намира в района на Моста на Академията и в зоната зад Галерията на Академията във Венеция. Българският павилион е в съседство с църквата Санта Мария дел Розарио, известна още и като „Джезуати“. Екип на БТА отрази официалното му откриване преди броени дни. Посещението на българския павилион е безплатно. Страната ни тази година се явява в престижния форум с проекта „Федерация на минорните практики“, реализиран от художничките Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева, с куратор Мартина Йорданова. Десислава Димова е комисар на българското участие.

 

