Вече 33 години на 11 май ловчалии отбелязват празника на своя град

Вече 33 години в деня на светите братя Кирил и Методий ловчалии отбелязват празника на своя град. През 1993 г. е взето единодушно решение от Общинския съвет при управлението на първия демократично избран кмет на общината Минчо Диков Денят на Ловеч да е на тази дата. Традицията се запазва през годините.

Днес е и храмовият празник на катедралата „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на града, отворила врати през 2017 г. Именно в храма ще започне празничната програма с Божествена света литургия, която ще отслужи Ловчанският митрополит Гавриил.

След това пред катедралата ще се състои тържественото издигане на знамето на Ловеч, съпроводено с кратка музикална програма.

Вечерта на сцената на площад „Екзарх Йосиф Първи“ ще се качи рок група SEVI, а специален гост-изпълнител ще бъде Мария Илиева, която ще се представи в 20:30 ч.

Програмата за Деня на Ловеч ще завърши с празнична заря.

На този ден преди пет години е открит Националният пресклуб на БТА в Ловеч.

На 11 май 1901 г. в Ловеч за първи път прозвучава за възхвала на делото на светите първоучители песента „Върви, народе възродени“, обявена днес за химн на българската просвета и култура.