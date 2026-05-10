Всеки, роден на тази земя, е дете до края на живота си, казва днешният рожденик Виктор Самуилов

Всеки, роден на тази земя, е дете до края на живота си, казва писателят, поет, преводач, сценарист и карикатурист Виктор Самуилов, който днес навършва 80 години.

Той завършва гимназия с руски език през 1964 г., след което българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1970 г. Започва професионалния си път като редактор във в. „Народна младеж“ (1970-1974) и в сп. „Български воин“ (1974-1978).

През 1978 г. се присъединява към екипа на Стоян Дуков в студията за анимационни филми „София“ след спечелен конкурс. В продължение на 16 години работи там като редактор и сценарист, като си сътрудничи с именити художници като Николай Тодоров, Доньо Донев, Анри Кулев и Иван Веселинов.

ТРИМАТА ГЛУПАЦИ

Заедно с Доньо Донев и Димитър Бежански е съосновател и редактор на популярния хумористичен седмичник „Тримата глупаци“, излизал от 1991 до 1999 година. Тримата работят и върху излизалото две години забавно списание „Фрас“.

Виктор Самуилов участва в авторските екипи на учебни помагала и читанки. Съставител е на двутомната антология „Български басни. Избрано“ (1995). В по-ново време работи като външен рецензент и редактор към издателство „Жанет 45“.

Членува в Съюза на българските журналисти и в Съюза на българските филмови дейци. Бил е член на Съюза на българските писатели до 1990 г. и на Сдружението на българските писатели до 2005 г.

СТИХОВЕ, ПРОЗА, ПЕСНИ, СЦЕНАРИИ, САТИРА...

Виктор Самуилов е автор на стихове и проза, текстове на песни, сценарии за анимационни филми и сатирични предавания, особено известен е със стиховете за деца.

В анализ Младен Енчев посочва, че Виктор Самуилов е един от най-популярните и обичани съвременни български поети за деца.

Според Енчев в противовес на идеологизираната детска литература от 60-те и 70-те години на миналия век, още в първите си произведения за деца авторът очертава водещата роля на семейството, играта и свободолюбивостта на детската личност. Всички тези теми, примесени с голяма доза хумор, остават характерния стил на Виктор Самуилов и се доразвиват и в по-късните му произведения. Това не означава, че социалните ангажименти и възпитателната функция на писането за деца са пренебрегнати – напротив – чрез приглушаване на тяхната патетика е постигнат по-убедителен ефект.

ДЕБЮТ В ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Поетът дебютира в детската литература през 1982 г. със стихосбирката „Безсърдечен грамофон“, след която написва последователно „Домашно море“ (1983), „Ей така“ (1987), „Между нас да си остане“ (1989), „Вдън прогледния мрак“ (2001), „Ние, мушмороците“ (2004), „Опако дете“ (2005), „Чудовище вкъщи“ (2009) и „През девет локви в десета“ (2011), „Зодия Хлапак“ – книжка календар (2013), „Не е честно“ (2015), „Нъцки“ (2018), „Това на нищо не прилича“ (2024).

Сред стихосбирките му за големи се отличават „Моментално фото“ (1972), „Нощем тръгват снегорини“ (1977), „Конецът между нас и небесата“ (1988), „Страхът на спасения Ной“ (2006), „Аорист“ (2020). Автор е на сатиричните книги „Няма как“ (1982) и „Ни Бог, ни дявол, ни муза“ (1989).

Стиховете на Виктор Самуилов са превеждани на различни езици, но самият той е деен преводач от руски език - пресъздал е на български десетки творби на поети като Саша Чорни, Николай Заболоцки, Даниил Хармс, Владимир Мас, Юнна Мориц, Олег Чухонцев, Александър Аронов, Александър Галич, Евгений Рейн, Игор Губерман, Юз Алешковски, Игор Иртениев, Михаил Яснов и др. С подстрочник превежда и от турски (Кайгусуз Абдал и Юнус Емре) и италиански (Дино Будзати).

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДИ

Най-значимо международно признание за творчеството си Виктор Самуилов получава през 2007 г. от Центъра за югоизточна европейска литература за деца и юноши – първа награда за произведението „Опако дете“.

През 2017 г. писателят е номиниран за възпоменателната награда „Астрид Линдгрен“.

Носител е на националните литературни награди „Владимир Башев“ и „Димчо Дебелянов“ (за дебют, 1973), на националната литературна награда „Петко Р. Славейков“ (2004) за цялостен принос в детската литература, на годишната литературна награда на Съюза на българските писатели за 2005 г., на националната литературна награда „Христо Г. Данов“ за издание за деца (2006, 2016), на националната награда „Константин Константинов“ за принос в книгоиздаването за деца (за автор – 2005, за цялостен принос - 2015).

През 2011 г. в инициативата на Българската национална телевизия (БНТ) - състезанието „Малкото голямо четене“, книгата „Ние мушмороците“ е класирана от българските деца и родители сред 100-те любими световни книги на 18-о място.

През 2020 г. Виктор Самуилов получава наградата „Орфеев венец“ за високи постижения в съвременната поезия от литературния фестивал „Пловдив чете“. През 2021 г. е удостоен с литературната награда „Перото“ за поезия, връчвана от Националния център за книгата. През 2023 г. му е връчена националната награда за литература „Валери Петров“ на името на големия български писател.

През 2025 г. Виктор Самуилов получава годишната си награда за поезия „Иван Давидков“, а през настоящата 2026 г. – Националната награда за поезия на името на „Константин Павлов“.

