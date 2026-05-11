„Правосъдие за продан“, „Резерватът Куба“, „Игра. 25 истории за децата на 90-те“ са сред новите заглавия през втората седмица на май

„Правосъдие за продан“ на журналистката Анна Заркова, „Резерватът Куба“ на журналиста и фотограф Иван Бакалов и „Игра. 25 истории за децата на 90-те“ на Ангел Иванов са сред новите заглавия през втората седмица на месец май.

Журналистката Анна Заркова ще представи своята нова книга „Правосъдие за продан“ в София. Премиерата на изданието ще се състои от 19:00 ч. на 13 май в Литературен клуб „Перото“ в Националния дворец на културата (НДК), съобщават от издателство „Колибри“. По думите им „Правосъдие за продан“ е достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата.

Журналистът и фотограф Иван Бакалов представя 100 снимки в новата си книга „Резерватът Куба“. Тя ще бъде представена от 18:00 ч. на 12 май в столичния Клуб на фоторепортерите (в подлеза на бул. „Дондуков“), съобщават от екипа на издателство „Кръг“. По думите им изданието запечатва образа на Куба като резерват социален, културен, исторически и природен в края на една епоха – тази на брадатите революционери (los barbudos), продължила цели 60 години. Кастро и Че Гевара, Хемингуей и Маркес, улични музиканти и проститутки, фермери и рибари са само малка част от героите в разказите на Иван Бакалов.

Ангел Иванов събира истории за децата на 90-те в книгата „Игра. 25 истории за децата на 90-те“. Изданието ще е на пазара от днес, 11 май, съобщават от „Жанет 45“.

Книгата „Погромите на България“ от Петър Тодоров разглежда националните трагедии като резултат от конкретни човешки решения, а не като неизбежна съдба, съобщават от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Описват тома като уникално по рода си свидетелство и мащабно историко-политическо изследване на съдбоносен период от българската национална история – от формирането на Източния въпрос до Балканските войни и Първата световна война. На основата на множество архивни документи, с ясна аргументация и с критичен почерк авторът проследява хронологията на събитията, като прави и задълбочен анализ на причините, механизмите и отговорностите за националните катастрофи, които бележат развитието на българската държава в началото на ХХ век, казват от екипа.

Романът на американската писателка Елизабет Костова „Крадци на лебеди“ след дълго отсъствие от книжарниците вече е достъпен за българските читатели. Книгите й са преведени на над 40 езика по света в тиражи от милиони копия, съобщават от „Сиела“.

Стихосбирките „Квартална антропология“ от Кристин Димитрова и „Автопортрет с тютюневи мустаци“ от Том Едуард Филипс ще бъдат представени в София. Общата премиера на новите поетични книги ще се състои на 14 май от 18:30 ч. в камерната зала на Младежкия театър „Николай Бинев“, съобщават от Издателство за поезия „Да“.

