Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ в Русе е носител на Купата на кмета на Хасково от Националния фестивал на камерния танц

Голямата награда на 23-тото издание на Националния фестивал на камерния танц в Хасково спечелиха танцьорите и хореографите на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ в Русе, съобщиха от пресцентъра на Община Хасково.

Трофеят на лауреатите беше връчен от заместник-кмета на община Хасково Мария Вълчева, която изрази надежда, че участниците ще запазят позитивни спомени от града. Специалната награда на журито за хореография на сюжетен танц спечели Захари Нанков от София. Купата на Младежки център - Хасково заслужи балетна школа „Вдъхновение“ от Дебелец. В танцовия форум, който продължи три дни, участваха най-добрите състави от националните училища по изкуствата и непрофесионални балетни школи от цялата страна. Те представиха камерни танцово-сценични постановки в категориите български народни танци, класически, характерни и съвременни танци. Фестивалът се организира от Община Хасково и Младежки център - Хасково и е част от събитията, посветени на 25 години от създаването на Младежкия център. Сред тях бяха и фотоизложбата на три поколения местни автори „Светлината на нощта“ и концертът „Вечните песни на България“, проведени през март.