Графика и рисунки на Тодор Панайотов ще бъдат показани в изложба в София

Графика и рисунки на Тодор Панайотов ще бъдат представени в столичната галерия „Стубел“. Изложбата ще бъде открита днес, 4 май, и ще продължи до 23 май, съобщават домакините на събитието.

Тодор Панайотов (1927 – 1989) е представител на поколението, което през 60-те години успява да превъзмогне ограниченията на нормативната естетика в края на „застоя“, той оставя траен отпечатък не само в контекста на своето време, но и в историята на българското изкуство, казват от екипа.

По думите им неговите графични листове – сурови, експресивни и мощни – дават ново лице и авторитет на българската графика както у нас, така и в чужбина. Участва в множество международни изложби и биеналета по света – Сао Паоло, Лугано, Буенос Айрес, Флоренция, Ню Делхи, Краков, Любляна, Фрехен, Биела, Сан Франциско и много други, на които е удостояван с награди и отличия.

„Настоящата експозиция включва едни от най-емблематичните за времето и за цялата българска графична школа творби на Тодор Панайотов – предимно цветни офорти, многократно публикувани и награждавани на международни биеналета на графиката през 70-те и 80-те години, както и шест рисунки в смесена техника, които художникът твори през последните години от живота си. Макар и създадени през втората половина на ХХ век, творбите на Тодор Панайотов – лаконични и безкомпромисни, продължават да звучат съвременно през годините и да устояват на „разпада“ на времето, а творчеството му заслужава да бъде преоткривано от всяко ново поколение“, разказват от галерията.

Тодор Панайотов завършва графика и илюстрация при проф. Илия Бешков в Националната художествена академия през 1953 г. Там се сближава с Христо Нейков, Борислав Стоев, Михаил Петков, Златка Дъбова и Жана Костуркова. Освен в областта на графиката, Тодор Панайотов работи в полето на илюстрацията, оформлението на книги и монументалното изкуство. Използва различни техники – офорт, акватинта, литография, гваш, креда, темпера. През 2001 г. в Националната художествена галерия е представена негова голяма ретроспективна изложба.

