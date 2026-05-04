Димитър Каратонев подрежда „Етюди от Ренесанса“ в София

Галерия „Париж“ представя изложбата „Етюди от Ренесанса“ на художника Димитър Каратонев, която ще бъде открита днес, 4 май, от 18:00 и ще може да бъде разгледана до 18 май. Експозицията може да бъде видяна и онлайн на сайта на галерията, информират домакините.

Изложбата включва 27 живописни платна, вдъхновени от Италия и нейните исторически градове като Матера, Лече, Монополи, Бари и Беладжио, както и от района на езерото Комо. В експозицията са включени и два пейзажа от Париж.

„Димитър Каратонев отново успява да улови техния дух и да го запечата на платното. Рисува двадесет и седем платна, в които се усеща почти физически бялото слънце, което напича каменните сгради, а нощта прави небесата пурпурно-лилави и обгръща в тайнственост тези красиви градски пейзажи. Живописта е сложно разработена, цветовете са хем пастелни, хем контрастни. Синьото небе е като кристално синьо море. Лятото отново е там и приканва към пътешествия по тесните улички с малките ресторантчета, и ренесансовото изкуство, което говори от всяка сграда, от всеки град“, казва Надя Павлова от галерията.

Димитър Каратонев е роден в Харманли. Завършва специалност „Графика“ във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий" през 2005 г., а от 2007 г. е член на Съюза на българските художници. Има награди от множество национални и международни изложби за графично изкуство, в това число международни биеналета и триеналета на графиката в Токио, Кремона, Гливице, Напока, Истанбул, Лодз, Буенос Айрес и др.

