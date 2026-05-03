С местния обичай топене на белези посрещат Гергьовден в Якоруда

Община Якоруда организира двудневна празнична програма по повод Гергьовден, която ще се състои на 5 и 6 май на централния градски площад. Акцент в честванията ще бъде местният обичай топене на белези, съобщиха от общинската администрация.

Програмата ще започне на 5 май от 18:00 часа с тържествен водосвет за здраве и благоденствие, както и приветствие от кмета на общината Мехмед Вакльов. След това ще бъде пресъздаден традиционният ритуал топене на белези, при който се събират цветя и билки и се поставят в медни съдове с вода под звуците на обредни песни.

В празничната вечер са предвидени изпълнения на Ансамбъла за народни танци при Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ в Белица и на народния изпълнител Янко Неделчев.

На 6 май от 19:00 часа ще се състои изваждане на белезите – обред, свързан с наричания и гадания за здраве и женитба. След ритуала ще започне концерт на оркестър „Мерак“ от Банско.

От Община Якоруда посочват, че целта на събитието е да се възродят и съхранят местните ритуали и традиции.