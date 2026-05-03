Археолози проучват новото трасе на скоростния път Враца - Монтана

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Археологът и директор на РИМ Враца Георги Ганецовски, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
03.05.2026 11:52
 (БТА)
Археолози от Враца проверяват новото трасе за скоростния път между Враца и Монтана за наличие на археологически обекти, каза за БТА директорът на Регионалния исторически музей (РИМ) Враца археологът Георги Ганецовски. По думите му се проверяват и двете алтернативни трасета, изготвени от инженерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), които на места се разминават от съществуващия в момента път.

„Резултатите показват очакваното от нас, като досега сме регистрирали около седем нови археологически обекта и то само по сервитута на проектирания път между Враца и Монтана“, обясни Ганецовски. По думите му обектите са от различни периоди, като преобладават тези от римския период и късната античност. По-точни сведения ще се получат, когато започнат същинските разкопки, тъй като на този етап само се установяват обектите в техните оптимални граници.

„Целта на това проучване е максимално обективно да хванем границите, за да можем да спасим чрез последващите проучвания натрупаната и съхранявана хилядолетия наред научна информация. Специално в района на Враца, особено в района на Бели извор, за мое голямо удоволствие и очакване, има голямо струпване на археологически обекти“, обясни директорът на музея. Той уточни още, че проверката върви с бързи темпове и вече се проучва районът на с. Трифоново, област Монтана.

Археолозите трябва да приключат работа в края на другата седмица, след което ще бъде изготвен научен доклад. Комисия от Министерството на културата ще издаде протокол, придружен със заповед на министъра на културата, като разпорежданията в протокола би следвало по-нататък да бъдат изпълнени от АПИ и на определените места да бъдат извършени спасителни разкопки. По подобен начин бе процедирано и в района на врачанското село Дърманци, преди изграждането на скоростния път Мездра – Ботевград, припомни Георги Ганецовски.

/ВБ/

Свързани новини

08.04.2026 20:17

В РИМ Враца отбелязаха 100 години от рождението на археолога и краевед Богдан Николов

Регионалният исторически музей – Враца отбеляза днес 100-годишнината от рождението на един от най-значимите врачански археолози и краеведи – Богдан Николов. Животът и работата на Николов бяха представени от директора на музея Георги Ганецовски, а събитието бе последното от програмата на тазгодишните зимни четения.
11.02.2026 20:14

Могиланската могила във Враца е паметник без аналог на територията на Древна Тракия, каза археологът Александра Петрова

Могиланската могила във Враца е паметник без аналог на територията на Древна Тракия и България, каза за БТА археологът Александра Петрова. Тя представи тази вечер в Регионалния исторически музей (РИМ) – Враца темата „Могиланската могила във Враца –
19.11.2025 14:08

Закупуване на мястото, на което бе открит тракийски каменен градеж, ще предложи Комисията по култура към Общинския съвет на Враца

Комисията по култура към Общински съвет Враца ще внесе на следващото заседание на съвета декларация-становище, с която ще предложи държавата да закупи обекта, в който през лятото беше открит монументален каменен градеж, за който се смята, че е част

