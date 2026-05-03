Археолози проучват новото трасе на скоростния път Враца - Монтана

Археолози от Враца проверяват новото трасе за скоростния път между Враца и Монтана за наличие на археологически обекти, каза за БТА директорът на Регионалния исторически музей (РИМ) Враца археологът Георги Ганецовски. По думите му се проверяват и двете алтернативни трасета, изготвени от инженерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), които на места се разминават от съществуващия в момента път.

„Резултатите показват очакваното от нас, като досега сме регистрирали около седем нови археологически обекта и то само по сервитута на проектирания път между Враца и Монтана“, обясни Ганецовски. По думите му обектите са от различни периоди, като преобладават тези от римския период и късната античност. По-точни сведения ще се получат, когато започнат същинските разкопки, тъй като на този етап само се установяват обектите в техните оптимални граници.

„Целта на това проучване е максимално обективно да хванем границите, за да можем да спасим чрез последващите проучвания натрупаната и съхранявана хилядолетия наред научна информация. Специално в района на Враца, особено в района на Бели извор, за мое голямо удоволствие и очакване, има голямо струпване на археологически обекти“, обясни директорът на музея. Той уточни още, че проверката върви с бързи темпове и вече се проучва районът на с. Трифоново, област Монтана.

Археолозите трябва да приключат работа в края на другата седмица, след което ще бъде изготвен научен доклад. Комисия от Министерството на културата ще издаде протокол, придружен със заповед на министъра на културата, като разпорежданията в протокола би следвало по-нататък да бъдат изпълнени от АПИ и на определените места да бъдат извършени спасителни разкопки. По подобен начин бе процедирано и в района на врачанското село Дърманци, преди изграждането на скоростния път Мездра – Ботевград, припомни Георги Ганецовски.