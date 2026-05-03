Господ е милосърден и ни помага на всички нас според нашата вяра, посочи в проповедта си отец Владислав във Враца

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
03.05.2026 11:46
 (БТА)

„Господ е милосърден и ни помага на всички нас според нашата вяра“, посочи в проповедта си днес отец Владислав в катедралния храм „Свети 12 апостоли“ във Враца.

По думите му болестите, които идват в живота ни, са вследствие на нашите грехове, но имат и духовен смисъл. „И в същото време, поради нашите грехове, тези болести, идвайки в света, правят така, че ние да се смирим и да се изцерим от нашите грехове чрез търпението, което имаме в тях“, каза отецът.

В проповедта си той припомни евангелския разказ за парализирания мъж, който 38 години лежал край къпалнята Витезда и очаквал изцеление. По думите му, въпреки че много хора били излекувани там, за този човек нямало кой да му помогне да влезе във водата. „Господ само му казал: „Вземи одъра си и си тръгни“. Това било достатъчно“, посочи отец Владислав.

Той отбеляза, че изцелението било извършено в съботен ден, което предизвикало недоволство сред фарисеите и книжниците. „Те не казали: „Кой е този, който те изцели“, а „Кой е човекът, който ти каза: „Вземи си одъра“ и така да нарушиш заповедта“, добави свещеникът, посочвайки, че „за Господ съботата е за човека, а не човекът за съботата“, като в този ден хората са призвани да вършат дела на милосърдие.

Отец Владислав подчерта, че Господ помага дори в най-тежките моменти и призова вярващите също да бъдат състрадателни. „Ето ти вече оздравя. Недей греши повече, за да не те сполети нещо по-лошо“, цитира той думите на Христос от евангелския разказ.

В края на проповедта свещеникът отправи призив към миряните да проявяват милосърдие и търпение един към друг. „Затова този евангелски откъс, който чухме, е особено ценен за всички нас – да имаме и милосърдие, и търпение един към друг“, каза още отец Владислав.

Свързани новини

22.03.2026 12:13

Постът и молитвата са средството за борба със злото, посочи в проповедта си отец Владислав във Враца

Света литургия отслужи в храм „Свети апостоли“ във Враца отец Владислав и в проповедта си призова вярващите към по-дълбока вяра, молитва и пост като средство за борба със злото. „Всякога обществото води борба със злото. И философи, и политици
01.03.2026 15:02

Да си спомним всички, спомогнали да се запази чистотата на нашата вяра, призова в проповедта си Врачанският митрополит Григорий

Да си спомним всички, благодарение на които се е запазила чистотата на нашата вяра, призова в проповедта си врачанския митрополит Григорий. Той оглави днешната литургия за празника Тържество на православието, в катедралния храм „Свети апостоли“ във
11.01.2026 12:37

Да се стремим към просвещение, призова в проповедта си отец Николай Костадинов във Враца

Призив за духовно и умствено просвещение отправи по време на днешната светa литургия в катедралния храм „Свети дванадесет апостоли“ във Враца отец Николай Костадинов, секретар на Врачанската митрополия. Той подчерта, че съвременният човек все

