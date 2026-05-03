Пернишкото село Дивотино ще бъде домакин на 29-ото издание на фестивала „Чичо Стоян“

Двадесет и деветото издание на Националния детско-юношески фестивал „Чичо Стоян“ ще се проведе на 6 юни в пернишкото село Дивотино. Това съобщиха от Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Перник.

Фестивалът традиционно се организира през месеца, в който е роден детският писател Стоян Михайлов Попов, по-известен с псевдонима Чичо Стоян. Проявата има конкурсен характер и включва две основни направления – традиционен фолклор и съвременно творчество и изкуство. Неговата основна цел е да съхранява българските традиции и да насърчава творческите изяви на деца и младежи, вдъхновени от делото на писателя.

Право на участие имат деца и младежи на възраст от три до 18 години. Организатори са кметството и Народно читалище „Чичо Стоян 1927“ в Дивотино. Изявата се провежда с подкрепата на Община Перник. Крайният срок за подаване на заявки е 15 май. Изпълненията ще бъдат оценявани от авторитетно жури, което ще отличи най-добрите участници в различни категории.

БТА припомня, че в предходното издание на фестивала участие взеха близо 1000 млади самодейци и фолклорни изпълнители. Журито бе оглавено от главен асистент д-р Милена Любенова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, а сред членовете му бяха Силвия Симеонова – художествен ръководител на вокално студио „Граовска младост“ към Общински комплекс Дворец на културата – Перник, и хореографът Александър Нецов.

Стоян Михайлов Попов е роден през 1866 г. в Дивотино и е сред утвърдените имена в българската детска литература от началото на ХХ век. Сред най-популярните му произведения са „При мама и при татко“, „Сърдитко“ и „Майчина отмяна“.