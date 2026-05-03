В проповедта си пред миряните в шуменския храм "Св. пророк Илия" отец Николай говори за чудото с разслабения

В проповедта си пред миряните в храма „Св. пророк Илия“ в шуменския кв. „Дивдядово“ отец Николай говори за чудото с разслабения. Той води службата в четвъртата неделя след Великден. Свещеникът припомни историята за парализиран човек, който 38 години стоял пред извора и очаквал ангел Господен, който да раздвижи водата, защото който пръв влизал след раздвижването ѝ, оздравявал, от каквато болест и да страдал.

„Среща го Христос и почти отчаян човекът казва това, което би казал и всеки българин – нямам си човек, който да ме спусне във водата. Трагически актуални звучат тези думи. Изгубил вяра онзи човек, чува Христовите думи: „Стани, вземи одъра си и върви“, за да стане ясно, че има миг, в който чудовищните неща в нашия живот могат да станат чудеса. Има и миг, в който когато хората спрат да се вслушват, започва Господ да се вслушва в нашите думи, и този миг е смисълът на нашия живот, защото когато всичко върви в своята естествена рутина, тогава плодовете стават зрели, не след дълго презряват и всичко свършва, както казва пророк Амос в едно от своите видения, но онова, което е свръхестествено, е в тази привидно обичайна среща на човека с Бога, на разслабения с Исус Христос при този извор“, каза отец Николай.

„Чудото става така леко, спонтанно, естествено, че никой не усеща, че това е чудо, нещо повече, юдеите започват да роптаят откъде накъде се върши всичко това, защо пък точно в събота стават тези неща, защо си носиш одъра в събота и така нататък, така по фарисейски“, допълни свещеникът.

Той припомни, че на 6 май ще бъде честван св. Георги. „Тогава ще бъде видно как този, който е бил пръв по пари, чест, почет, слава, претърпява всички възможни унижения и става последен, за да може да го честваме като един от най-големите християнски светци и мъченици, но това ще го чуете в четивото в сряда“, отбеляза пред миряните отец Николай. С думите „Божието благословение да бъде с всички вас“ завърши проповедта си в храма православният свещеник.

БТА припомня, в четвъртата неделя след Великден се чества паметта на светите мъченици Тимотей и Мавра, и на Аргоския епископ Петър Чудотворец. Четвъртата неделя след Великден е на разслабения. Определението "разслабен" се използва за парализиран човек. За изцеряването от Исус Христос на такъв парализиран се разказва в днешното евангелско четиво.