Подробно търсене

Групата „Ролинг стоунс“ потвърди излизането на нов албум

Васил Богданов
Групата „Ролинг стоунс“ потвърди излизането на нов албум
Групата „Ролинг стоунс“ потвърди излизането на нов албум
„Ролинг стоунс“ на концерт в Англия през 2013 г. Снимка: AP, File
Лондон ,  
03.05.2026 11:00
 (БТА)
Етикети

Групата „Ролинг стоунс“ потвърди, че заглавието на предстоящия им музикален проект е Foreign Tongues, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА. 

Това става след месеци на загадки от страна на рок групата чрез мистериозни билбордове и публикации, които породиха слухове, че бандата ще издаде нов албум – първият им след Hackney Diamonds, спечелил награда „Грами“ през 2023 г.

За излизането на новия албум на 10 юли се разбра, след като членовете на групата Мик Джагър, Рони Ууд и Кийт Ричардс споделиха в събота графичния дизайн, като всеки музикант публикува различна част от корицата.

Джагър сподели снимка, която показва илюстрация на нещо, което прилича на устата и брадичката му. Ууд сподели средната част на корицата, която разкрива очите и носа му. Ричардс допълни пъзела и сподели горната половина, на която се вижда илюстрация на главата – с разрошена коса и многоцветна бандана.

В петък групата сподели откъс от неизвестна песен в 13-секундно видео пред своите 4,2 милиона фенове, показващо емблематичното им лого с език и устни на движещ се фон. Текстът се състоеше от две емоджита, включително едно на CD, което накара феновете да повярват, че те намекват за нов албум.

Слуховете за нова музика се появиха за първи път миналия месец, когато по улиците на Лондон се появиха редица загадъчни съобщения, включително плакати и QR кодове, свързани с The Cockroaches.

„Ролинг стоунс“ са издавали музика и са изнасяли концерти под псевдонима The Cockroaches, като в Инстаграм са споделяли тийзър клипове, намекващи за името.

The Cockroaches по-късно издадоха на винил сингъл в ограничен тираж, озаглавен Rough And Twisted, който се продава най-вече в независими музикални магазини.

Основани в Лондон през 1962 г., „Ролинг стоунс“ имат дълга история с албуми, оглавявали класациите, и сингли номер едно, включително (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black и Start Me Up.

След като дългогодишният член на групата Чарли Уотс почина през август 2021 г. на 80-годишна възраст, Стив Джордан зае мястото му като барабанист.

През десетилетията на своята кариера „Ролинг стоунс“ имат 14 албума, достигнали първото място в класацията на Великобритания, и осем хита, достигнали първото място.

Рок групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 1989 г., припомня ДПА.

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

21.04.2026 14:26

Китаристът Рони Ууд от „Ролинг стоунс“ ще изнесе солов концерт в Лондон

Китаристът на „Ролинг стоунс“ Рони Ууд ще изнесе рядък солов концерт в Лондон през август, предаде ДПА, позовавайки се на организаторите на събитието. 78-годишният музикант ще се качи на сцената на O2 Kentish Town Forum заедно с певицата и авторка
18.02.2026 16:00

Преди 20 години „Ролинг стоунс“ събира повече от един милион души на безплатен концерт на плажа Копакабана

Рок групата „Ролинг стоунс“ изнася безплатен концерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро в рамките на турнето Bigger Bang на 18 февруари 2006 г., четем в емисиите на БТА. 
11.12.2025 16:28

След четвърт век „Ролинг Стоунс“ одобриха използването на семпъл от Satisfaction в парче на Фетбой Слим

Парчето Satisfaction Skank на диджей Фетбой Слим най-накрая може да излезе на пазара, след като групата „Ролинг стоунс“ даде закъсняло с 25 години одобрение за ключов семпъл на песента, съобщава Би Би Си.
12.11.2025 10:13

Принадлежности на "Ролинг стоунс" могат да бъдат продадени на търг за 1,3 милиона долара

От китарата на Брайън Джоунс до якето на Мик Джагър - сувенири от частна колекция, посветена на "Ролинг стоунс", ще бъдат предложени на търг следващия месец, като продажбата може да донесе над 1,3 милиона долара, предаде Ройтерс.
06.08.2025 16:45

Бивш музикант от „Ролинг Стоунс“ смята, че откраднатата му китара се намира в музея „Метрополитън“

Китара, на която са свирили двама членове на „Ролинг Стоунс“, се оказва в центъра на спор между бившия китарист на групата Мик Тейлър и Музея на изкуството „Метрополитън“ в Ню Йорк, съобщава Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:09 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация