Балетният спектакъл „Лебедово езеро“ гостува в зала 1 на НДК

Балетният спектакъл „Лебедово езеро“ от Чайковски гостува на 15 май в пролетното издание на 23-ия „Салон на изкуствата“, информират от Palms Music.

Постановката на Държавната опера в Стара Загора ще бъде представена на сцената на зала 1 на Националния дворец на културата.

Публиката ще види за първи път в България звездите на Нидерландския национален балет – Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили в ролите на Одета/Одилия и принц Зигфрид. В спектакъла участват солистите, кордебалетът и оркестърът на операта в Стара Загора, а на диригентския пулт ще застане маестро Владимир Бошнаков.

„Лебедово езеро“ е първото голямо класическо балетно заглавие, поставено от художествения ръководител на многонационалната балетна трупа – примабалерината Силвия Томова, през творческия сезон 2016/2017 на сцената на Старозагорската опера. Тогава най-старият извънстоличен оперен театър се среща със световния образец на класическия балет за първи път. От този момент спектакълът е неизменна част от репертоара на операта и продължава да печели възторга на публика от различни поколения.

„Това знаково заглавие носи и високо международно признание на талантливата многонационална балетна трупа на Старозагорската опера, която през последните години триумфира на престижни сцени в Германия и Нидерландия“, коментират от трупата.

Допълват, че постановката в редакция на Силвия Томова е изградена върху класическата версия на Лев Иванов и Мариус Петипа - хореографията, превърнала балета в световен символ след историческото му възраждане през 1895 г. в Мариинския театър. Художник на декора и костюмите е Денис Иванов, чието сценографско решение съчетава класическа естетика с внушителен мащаб.