Подробно търсене

Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия

Любомир Мартинов
Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия
Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия
Шакира на концерта на Копакабана в Рио де Жанейро, 2 май 2026 г. (AP Photo/Silvia Izquierdo)
Рио де Жанейро,  
03.05.2026 06:13
 (БТА)

С хита си La fuerte Шакира откри снощи своя безплатен мегаконцерт на емблематичния плаж Копакабана в Рио де Жанейро пред множество фенове, дошли да приветстват звездата на латино попа, съобщи АФП.

Под пълната луна в небето минути преди началото на спектакъла с помощта на дронове бе изобразена вълчица – прякорът на 49-годишната колумбийска певица, посрещната с възгласи и пляскане с ветрила.

Публиката изпадна във възторг, когато с повече от час закъснение звездата, облечена в блестящ гащеризон в цветовете на Бразилия, излезе на монументалната сцена с площ 1345 кв. м, изградена за случая срещу легендарния хотел „Копакабана Палас“, където е отседнала.

Очакванията на организаторите бяха за два милиона души. Тези концерти бяха започнати през 2024 г. от Мадона, която привлече 1,6 милиона зрители, последвана от Лейди Гага миналата година с 2,1 милиона почитатели, по данни на кметството.

Бразилия, гигант в португалоезичния свят, винаги се е чувствала отделно от останалата Латинска Америка, чак до въпроса дали самата тя е латино страна, посочи АФП.

Исторически резервирана към чуждестранната музика, особено към музиката на испаноезичните си съседи, тя все пак постепенно се отваря към латино попа, който днес кара цялата планета да танцува.

Шакира обаче има специална връзка с Бразилия. Колумбийката, известна с характерните си движения с ханша, е изнасяла многобройни концерти там от 1996 г. насам и говори свободно португалски, отбеляза АФП.

/ЛМ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

14.04.2026 14:21

Хореографът на Murmuration е работил с Шакира, Дженифър Лопес, Крис Браун, Black Eyed Peas и Джей Балвин

Садек Берабах, хореографът на шоуто Murmuration – Level 2, което гостува у нас през юни, е работил с Шакира, Дженифър Лопес, Крис Браун, Black Eyed Peas и Джей Балвин. Ако не си виждал Садек, трудно е да си го представиш – десетки тела се движат като едно в перфектен синхрон, с абсолютна точност, формите се разгръщат пред очите ти като жива геометрия, разказват организаторите от „БГ саунд стейдж“.
21.02.2026 10:23

Шакира ще изнесе безплатен концерт в столицата на Мексико през март

Колумбийската поп звезда Шакира ще изнесе безплатен концерт на площад „Сокало” в мексиканската столица в нощта на 1 март, предаде Ройтерс, като цитира съобщение на певицата. „Красиво Мексико! Помните ли, когато през 2007 г. пях за вас на площад

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:11 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация