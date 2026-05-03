Наградите на Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“ 2026 ще бъдат връчени тази вечер

Наградите на Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“ 2026 ще бъдат връчени днес, 3 май, на церемония в Народния театър „Иван Вазов“, съобщават от СБФД.

Общо 112 филма бяха включени в тазгодишното издание на Националния фестивал на българското кино – сред тях 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни, които се конкурират за отличията в отделните категории.

Носителите на наградите се определят от четири специализирани професионални журита.

Жури за игрално кино: Емил Христов (председател), Петър Попзлатев, Ана Пападопулу, Людмила Дякова и Дечо Таралежков.

За документално кино: Андрей Паунов (председател), Костадин Бонев, Димитър Стоянович, Ирина Канушева и Иван Чертов.

За анимационно кино: Велислав Казаков (председател), Мира Янкова, Ася Кованова, Надежда Маринчевска и Найден Николов.

За късометражно кино: Христо Симеонов (председател), Зорица Коцева и Тома Вашаров.

Освен филмовите награди и отличията за оперативна филмова критика, за книга или теоретичен текст, ще бъде присъдена и традиционната Награда за цялостно творчество за изключителен принос към българското кино.

Всички филми от селекцията бяха показани пред публика от 20 до 30 април 2026 г. в Дома на киното с вход свободен.