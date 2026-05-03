Подробно търсене

Наградите на Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“ 2026 ще бъдат връчени тази вечер

Наградите на Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“ 2026 ще бъдат връчени тази вечер
Наградите на Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“ 2026 ще бъдат връчени тази вечер
Снимка: Съюз на българските филмови дейци
София,  
03.05.2026 06:00
 (БТА)

Наградите на Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“ 2026 ще бъдат връчени днес, 3 май, на церемония в Народния театър „Иван Вазов“, съобщават от СБФД. 

Общо 112 филма бяха включени в тазгодишното издание на Националния фестивал на българското кино – сред тях 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни, които се конкурират за отличията в отделните категории.

Носителите на наградите се определят от четири специализирани професионални журита.

Жури за игрално кино: Емил Христов (председател), Петър Попзлатев, Ана Пападопулу, Людмила Дякова и Дечо Таралежков.

За документално кино: Андрей Паунов (председател), Костадин Бонев, Димитър Стоянович, Ирина Канушева и Иван Чертов.

За анимационно кино: Велислав Казаков (председател), Мира Янкова, Ася Кованова, Надежда Маринчевска и Найден Николов.

За късометражно кино: Христо Симеонов (председател), Зорица Коцева и Тома Вашаров.

Освен филмовите награди и отличията за оперативна филмова критика, за книга или теоретичен текст, ще бъде присъдена и традиционната Награда за цялостно творчество за изключителен принос към българското кино.

Всички филми от селекцията бяха показани пред публика от 20 до 30 април 2026 г. в Дома на киното с вход свободен.

/ТЙ / ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:09 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация