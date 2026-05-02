Празникът на яйцето в Павликени за 13-и път предложи на жителите и гостите на града концерти, кулинария, разнообразни забавления и щандове. За трета поредна година събитието в парк „Кирил Ракаров“ обхвана два дни, като началото бе поставено снощи с изпълнения на група City Dogs и Стенли.

Съботната програма започна с изяви на деца от детските градини и официално откриване, на което присъстваха кметове на населени места, председатели на Общински съвети, ръководители на държавни, областни и общински институции, представители на местния бизнес и делегация от побратимения на Павликени град Леова в Република Молдова.

В тези пролетни дни традиционно градът разцъфва, за да отпразнува Празника на яйцето, каза в приветствието си кметът на града инж. Емануил Манолов. Той подчерта, че с времето събитието вече се е утвърдило и всяка година показва бита, традициите и кулинарните умения на хората в региона. Така се вижда и какви са тези хора - трудолюбиви, сърдечни и сплотени, добави кметът, според когото яйцето е символ на живота и на новото начало.

Инж. Манолов каза пред БТА, че Празникът на яйцето с всяка изминала година става все по-богат и по-пъстър благодарение на увеличаващия се брой хора, които се включват в него. Акцентът в настоящото издание отново е поставен върху къта за местните традиции, в който всяко село от общината има собствен щанд. Местната общност се мобилизира – самодейци, читалища, пенсионерски клубове и кметства, подчерта кметът. Показват се традиционни ястия, напитки, сувенири. Всяко село има собствена благородна кауза. Инж. Манолов обясни, че участие в подготовката за Празника на яйцето са взели и учениците от двете средни училища в града, като тези от специалност „Полиграфия“ в Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, които са изработили всички рекламни материали. „Нашата цел този празник да се превърне в общностен е постигната, затова сме спокойни и горди“, каза кметът на Павликени. „Той ни събира и ни прави сплотени, затова ще продължим да го организираме и да подкрепяме всички хора на културата и изкуството“, добави инж. Манолов.

В празничната програма се включиха и много деца от детските градини в общината, които освен изявите си на сцената бяха подготвили и свои кътове.

За трета поредна в обособеният кът за местни традиции селата от общината изложиха храни и сувенири собствено производство, чрез продажбата на които ще подпомогнат свои каузи.

На масата на село Сломер имаше баница с лапад, мраморен кекс, рогчета със сирене и яйца. Председателят на читалището Елка Савова обясни, че тяхната благотворителна кауза е свързана с подпомагане ремонта на малкия салон в културната институция.

Изабела Чорбаджиева от читалището в село Росица каза, че тяхната инициатива е насочена към изграждане на модерен компютърен клуб. Тя поясни, че при представянето си са наблегнали на най-старите сладкарски рецепти и рецепти за баници от този край.

Ангелина Христова от Мусина каза, че на техния щанд също има много сладки неща, пити, няколко вида баници, като повечето използвани продукти са домашни. Каузата на хората от селото е свързана със събирането на средства за ремонт на сградата на създаденото миналата година читалище „Нов живот – 2025“.

Дегустационен щанд имаха и гостите на събитието от побратимения на Павликени град Леова от Република Молдова.

Сред традиционните щандове на събитието беше и този на Зоопарка в Павликени. На него бяха подредени яйца от 30 вида птици. Всички те са ядливи, сварени и след приключването на празника ще бъдат раздадени на хората.

Управителят на Зоопарка в Павликени Сезаин Мехмедов разказа пред БТА, че отглеждат 25 вида птици, но на щанда предлагат от 30 вида, защото някои са изпратени от негови колеги. Най-търсените са от пъдпъдъците, защото са много полезни за организма. Щраусовите яйца пък са най-големи и едно щраусово яйце се равнява на една кора кокоши, обясни Мехмедов. Той добави, че сред най-екзотичните птици, отглеждани в Зоопарка в Павликени, са два вида щрауси, пауни, фазани, мандаринки, а отскоро и черен лебед.

Водещ на празничната програма е Керана, която миналата година бе сред изпълнителите на сцената. Проявите продължиха с кулинарни демонстрации на шеф Станислав Иванов, различни забавления за децата и възрастните, а тази вечер предстои концерт на група „Молец“.