„Българският празник в детските очи“ е тема на конкурс за детска рисунка на читалището в търговищкия квартал „Въбел“. Творческата надпревара е посветена на празника на квартала - Св. Дух, съобщиха от ръководството на Народно читалище (НЧ) „Развитие 1904”.

Организаторите уточниха, че целта на форума е да вдъхнови децата да пресъздадат чрез изкуство красотата на българските традиции и празници. В проявата могат да участват деца и ученици от цяла България, както и техни връстници, живеещи в чужбина. Участниците са разпределени в четири възрастови групи: от 3 до 7 години, от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и от 14 до 18 години.

Според регламента всеки участник има право да представи една рисунка, съобразена с темата на конкурса. Творбите трябва да бъдат авторски, да имат заглавие и да съдържат информация за участника. Необходимо е да бъде описан празникът, изобразен в рисунката, обясни председателят на културната институция Светла Манолова.

Участниците могат да изпратят своите творби на имейл: razvitie.konkurs@abv.bg до 20 май 2026 г. Творбите ще бъдат оценявани от жури, а резултатите ще бъдат обявени на 1 юни. Всички участници ще получат грамоти, като във всяка възрастова група ще бъдат присъдени награди за класираните на призовите места. Предвидени са и специални отличия, отбелязаха от читалището.

Победителите ще бъдат обявени по време на онлайн събитие. С творбите от конкурса ще бъде организирана виртуална изложба, достъпна за обществеността.

На Св. Дух традиционно местните хора честват сбор на селището. Организатори са НЧ „Развитие – 1904“ , храм „Света Троица“ и кметството.