Над 4100 посетители са разгледали изложбата с произведения на Салвадор Дали в Перник за по-малко от десет дни

Изложбата „Салвадор Дали в Двореца на културата - Триумфът на въображението“, представена в галерия „Любен Гайдаров“ в Перник, е посетена от над 4100 души за по-малко от десет дни след откриването ѝ. Това съобщиха организаторите и посочиха, че само днес, още от сутрешните часове, експозицията е посетена от над 1000 души, като през целия ден продължава потокът от посетители от различни краища на страната, които идват, за да я разгледат.

По данни на организаторите експозицията се нарежда сред значимите културни събития в града и страната през последните седмици.

Колекцията, която е собственост на германеца д-р Михаел Имхоф - изкуствовед, издател и колекционер, е най-мащабното до момента представяне на творчеството на Салвадор Дали в България. Тя включва над 300 произведения, от които над 100 са оригинали, и проследява творческия път на художника, заедно с характерния му сюрреалистичен стил. Изложбата е реализирана по идея на проекта „Dalí - животът и делото му“, представян в Германия, и обединява графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски обекти. Посетителите имат възможност да проследят различните етапи от развитието на автора. Сред акцентите са произведения като дивана във формата на устните на актрисата Мей Уест, „Жената с чекмеджета“ и „Космическият слон“, както и илюстрации към Библията и „Божествена комедия“ на Данте Алигиери.

Изложбата, която е с платен вход, е отворена за посетители от вторник до неделя от 10:00 до 18:00 часа и ще остане в Перник до 6 септември. Организатори са Община Перник, издателство „Михаел Имхоф“ - Фулда, Художествена галерия - Перник и Дворецът на културата - Перник.