Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ отбелязва 75 години от своето създаване

На 1-ви май 2026 г. Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ отбелязва 75 години от създаването си — значим юбилей, който подчертава ролята му като един от най-ярките пазители и посланици на българската фолклорна традиция у нас и по света.

Основан през 1951 г. от композитора и диригент Филип Кутев, ансамбълът поставя началото на професионалното сценично представяне на българския фолклор. Още от създаването си той изгражда уникален художествен стил, в който автентичните народни песни, танци и инструментална музика се превръщат в сценично изкуство с висока стойност.

Днес делото на Филип Кутев продължава чрез съвременния творчески екип и артистите на ансамбъла, които съхраняват традицията, но и я развиват. Водеща роля в това имат директорът на ансамбъла и главен диригент - Георги Андреев, главният хореограф - Ивайло Иванов и диригентът на хора - Георги Генов. Заедно с безкрайно талантливите музиканти, певци и танцьори се изгражда съвременния облик на ансамбъла.

Държавният фолклорен ансамбъл отбезлва юбилеят с национално турне в над 20 града в страната с премиерния спектакъл „Кръговрат“. Организатор на концертите е OLD BG.

Софийската премиера на „Кръговрат“ ще се състои на 3 май в Зала 1 на Националния дворец на културата.

Билети за събитието се предлагат в мрежата на Ивентим (Билети за НФА Филип Кутев - Кръговрат - гр. София в София) и партньорските обекти в страната, както и на касите на НДК.

Входът за деца до 7 години е безплатен, без осигурено седящо място.

С 75-годишната си история Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ продължава да бъде жива връзка между традицията и съвременността — доказателство, че българският фолклор е не само наследство, но и вдъхновение за бъдещето.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“)