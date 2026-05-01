Историческият парк „Калето“ в Свищов бе открит с концерт и 3D мапинг лазерно шоу

Историческият парк „Калето“ в Свищов, с археологически останки от няколко епохи, беше официално открит след разкопки и мащабен ремонт, продължили повече от шест години. Тържественото откриване на обновения парк започна пред Интерактивен център „Калето“, а след това продължи с концерт и 3D мапинг лазерно шоу.

В разкопките на Калето виждате само част от великолепието на средновековния Свищов. Именно върху тези разкопки, върху информацията, която намерихме, „легна“ и общинският проект за обновяването на целия парк, каза археологът проф. Николай Овчаров при официалното откриване. Заедно със своя колега - археолога от Свищов д-р Марин Маринов, в продължение на няколко лета правиха разкопките на емблематичната крепост.

Директорът на Дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов допълни, че проектът за цялостната реконструкция на парка има за цел да съхрани културно-историческото наследство и да обнови градската среда, превръщайки я в по-достъпно, приятно и интересно място за посещение както за жителите на Свищов, така и за неговите гости. Идейното решение е реализирано със средства в размер на близо 3 млн. евро, осигурени по Закона за държавния бюджет в изпълнение на инвестиционната програма на Общината.

Не случайно избрахме тази дата, 1 май, която съвпада с Априлското въстание, в която всички ние, отрудените хора, почитаме Деня на труда. Именно днес даваме нов живот на емблематичната наша крепост „Калето“, каза кметът на община Свищов Генчо Генчев. Преди шест години ръководството на Общината се чудихме по какъв начин и как да дадем нов живот на крепостта „Калето“, която е една от малкото крепости, които се намират в централната градска част, и каква форма да намерим за нейното развитие. Тогава се срещнахме с проф. Николай Овчаров, който „прегърна“ идеята за реновиране и възстановяване на цитаделата и крепостта „Калето“, допълни Генчев.

Той подчерта, че през всичките години от 2019 г. насам този изключително сложен проект е извървял тежък път, тъй като Калето е паметник с национално значение и съгласно законите за култура и културно наследство на България са спазвани всички необходими изисквания.

Генчев благодари на общинската администрация, на Общинския съвет и на всички, допринесли за развитието на проекта, и увери, че Община Свищов няма да спре да инвестира в културното наследство на града.

Кметът на Свищов заедно с проф. Николай Овчаров и представител на фирмата изпълнител символично прерязаха лентата пред Интерактивния посетителски център в парк „Калето“.

За проведените археологически разкопки в местността „Калето“ и за принос в изучаването и опазването на културно-историческото наследство на град Свищов проф. Николай Овчаров бе удостоен с почетна грамота „за граждански заслуги“ – първа степен. Церемонията по връчване на наградата се състоя на новопостроената сцена в парка, където след това започна концерт на Веселин Маринов.