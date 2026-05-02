Историческа възстановка „Голема Раковица – пътят към свободата“ организира община Елин Пелин по повод 150 години от Априлското въстание

Историческа възстановка „Голема Раковица – пътят към свободата“ по повод 150 години от Априлското въстание организира община Елин Пелин. Тя ще се състои от 12 ч. днес, 2 май - датата, на която преди век и половина село Голема Раковица е опожарено по време на Априлското въстание, съобщиха от общината.

Десетки участници от страната ще пресъздадат реални сцени от пролетта на 1876 г. – живота преди бурята, решението за съпротива, страха, героизма и тежкия погром след потушаването на въстанието.

Историята пази свидетелства за трагедията. В църковна книга поп Стоил Драганов оставя запис за деня, в който селото е изпепелено, а жителите му са подложени на тежки страдания и гонения. Въпреки трагедията, местните хора успяват да възродят селото от пепелта. Днес, век и половина по-късно, техните потомци ще сведат глава пред паметта им и ще покажат, че историята не е забравена. Очакват се десетки участници, автентични костюми, въздействащи сцени и силен обществен интерес, посочиха от общината.

По повод 150-годишнината от Априлското въстание в Копривщица бяха представени две списания, посветени на събитието – тематичният априлски брой на списание ЛИК, изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА), и списание на същата тема на Българската академия на науките (БАН). Събитието се състоя на 20 април – Деня на първата пушка на въстанието.