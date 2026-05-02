Хорът на пловдивските момчета празнува днес 50-годишен юбилей

Прочутият Хор на пловдивските момчета, създаден през 1975 г. от Стефка Благоева, празнува своя юбилей с концерт-спектакъл днес, 2 май, в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив, съобщават от отдел „Култура“ на местната Община.

По думите им концертът е замислен като съчетание на музика, театрализиран разказ и визуални елементи, които проследяват пътя на поколения хористи, превърнали състава в една от културните емблеми на Пловдив.

„Идеята за спектакъла е провокирана от съвременни инициативи в подкрепа на културата за деца“, казва авторът на сценария Веселин Илиев, който е възпитаник на емблематичния хор. Той споделя, че сред инициативите е и кампанията на Соня Йончева Culture is the Future, насърчаваща родителите да включват децата си в детски творчески колективи и да се занимават с изкуства. В съставянето на сценария Илиев разработва определението на тенора Марин Йончев, че "хорът на момчета е „школа за победители“.

Петте формации на хора ще представят емблематични песни в съпровод от пианистите Юлия Петрова и Зарина Гетоева. Диригенти са Милка Толедова и Борислава Благоева. В края на концерта към тях ще се присъединят диригентът Кръстин Настев и Весела Дякова – един от първите пианисти на състава.

Организаторите посочват, че юбилейният концерт има за цел не само да отбележи 50-годишната история на състава, но и да акцентира върху приноса на непрофесионалните формации в областта на културата и образованието за изграждането на ценности у децата и младите хора, както и върху необходимостта от тяхната подкрепа.

В рамките на юбилейния сезон Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР - ОДК) - Пловдив организира изложба с непоказвани досега фотографии, а през есента Кръстин Настев ще представи книга, посветена на историята на хора, се казва още в съобщението.

Юбилейното събитие е част от Културния календар на Пловдив за 2026 г. и се реализира с подкрепата на Общината и Държавната опера в града.