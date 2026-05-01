Ямбол посреща мощи на свети вмчк Георги Победоносец за поклонение на 9 и 10 май в едноименния храм в града

Ямбол ще посрещне мощи на свети вмчк Георги Победоносец в едноименния храм в града. За поклонение на 9 и 10 май ще бъде изложена честната ръка на светеца, съхранявана в манастира „Св. Богородица – Всех скорбящих радост“ в Палеохори, Гърция, съобщиха от Сливенската света митрополия.

Посрещането на светите мощи в храм „Св. Георги Победоносец“ ще бъде на 9 май, от 17:00 часа, когато ще бъде отслужена и архиерейска вечерня с петохлебие. На 10 май, от 09:00 часа, в храма ще бъде отслужена архиерейска света литургия. Светите мощи ще останат за поклонение в Ямбол до 14:00 часа.

Мощите ще бъдат донесени в Сливенска епархия от игумена на манастира архимандрит Игнатий по покана на Сливенския митрополит Арсений. Изнасянето им е с благословението на Високопреосвещения митрополит на Йерисо, Света гора и Ардамерио-Теоклит.

От 5 до 10 май светите мощи ще бъдат изложени за поклонение в храмове в Поморие, Сливен, Ямбол и Бургас, обявиха от Сливенската митрополия.