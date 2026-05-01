Априлското въстание е българският героизъм като самостоятелно решение, каза служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в поздравителен адрес в рамките на празничния блок на Нова телевизия „Априлското въстание: 150 години идеал за свобода“.

„За мен Априлското въстание е този велик, преломен момент, когато българите са строшили робските окови на собствените си съмнения и страхове“, каза проф. Игнатов.

Министърът обясни, че Априлското въстание е от значение за българската история, защото то е организирано от българските възрожденци без съдействието или ръководството на други държави. „Това е българският героизъм като самостоятелно решение“, каза проф. Игнатов.

Според него саможертвата на младите българи е била съвсем осъзната. Проф. Игнатов обясни, че в село Клисура младите възрожденци, ставайки членове на комитетите, са казвали „от днес аз съм годеник на смъртта“.

„За нас, българите, за всички поколения е много важно да се осмисли Априлското въстание, защото на нас ни се наслагва чрез медиите, чрез образованието, че сме малки и нищожни и че винаги зависим от някого. Е, тук зависим от себе си“, каза проф. Игнатов.

„В образованието, в центъра на духовното начало, в изграждането на едно дете е патриотичното възпитание“, каза министърът. Той припомни, че тази година 20 април е бил обявен за неучебен по негова идея и много образователни инициативи са били организирани по училищата. „Успяхме да вдигнем страната на въстание и да покажем, че няма нищо по-важно от любовта към родината“, допълни проф. Игнатов.

Относно проектозакона за обявяването на 20 април за национален празник, министърът обясни, че честването трябва да празнува българския героизъм, а не да бъде възприето като допълнителен ден за почивка.

Проф. Игнатов каза, че Министерството на образованието и науката продължава да организира инициативи, посветени на годишнината от въстанието през цялата година. Според неговите думи, учени от исторически факултети и от Българската академия на науките, общественици и литератори, които са писали по темата, ще бъдат канени в училищата. Той посочи, че Министерството на културата също ще има културни събития, с които ще бъде отбелязван поводът.

„Постоянно ни се внушава, че сме най-болните, най-малките, че винаги сме зависими от Великите сили. Това не е така. Въпреки желанието на всички Велики сили, ние два пъти сме увеличили територията на България след Освобождението досега. Всички Велики сили са били толкова велики, колкото са и днес, но ние сме разширили своята територия въпреки техните желания, сами със собствени усилия“, каза още проф. Игнатов.

„Независимо от националните катастрофи, ние сме велик народ с велика история и всичко това се дължи на героите от Априлското въстание. Има едно нещо, което обичаме, и това е България. Следваме българския национален интерес“, каза в заключение министърът.