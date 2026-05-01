Повече от 900 изпълнители събира дванадесетото издание на фестивала „Гергьовски люлки“ в Левски

Повече от 900 изпълнители събира дванадесетото издание на фестивала „Гергьовски люлки“ в град Левски. Началото бе дадено с представянето на ритуала „Среща на два свята – самодиви и калушари” в парковата зона до общината. Показан бе магичният свят на калушарите, за чиито ритуали се вярва, че имат лечебна сила.

В началото на май за дванадесета година ни събира любовта към истинската, българската северняшка народна песен, към костюмите, шевиците, танците, към таланта от една до 101 години, каза при откриване на фестивала кметът на община Левски Любка Александрова. Всеки с подкрепата си, с присъствието си, с участието си, с децата, които е довел да се изявят тук на нашата сцена, пази фолклорната традиция на България, допълни тя.

На сцената на читалище „Георги Парцалев - 1901“ ще бъдат представени 109 изпълнения на индивидуални участници, танцови състави, певчески групи от населени места в Северна България.

Жури с председател проф. д-р Тодор Киров и заместник-председател журналистката Ина Михайлова ще оцени и определи наградите във всяка една категория.

Предвидени са и специални отличия като Голямата награда на фестивала, наградата на кмета на община Левски, на Общинския съвет, за танцово изкуство, специална награда на журито и други. По традиция ще бъдат обявени и награди на спонсорите на фестивала.

Още при първите изпълнения бе обявен и носителят на плакет и диплом за най-малък участник. Това е тригодишната Анна-Регина Михайлова. Най-възрастният участник тази година е Стоянка Цинцарска на 88 години.

Фестивалната програма продължава на сцената на читалище „Георги Парцалев 1901“. Входът за публиката е свободен.