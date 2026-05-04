Честваме паметта на светата мъченица Пелагия от Тарс Киликийски
Света Пелагия живяла през трети век, по времето на император Диоклетиан. Тя била дъщеря на знатни езичници от град Тарс в област Киликия (Югоизточна Мала Азия).
Нейни приятелки християнки я запознали с учението на Иисус Христос и тя повярвала в Него, като пожелала да Му посвети целия си живот. Пелагия започнала с интерес да изучава Христовата вяра. Затова тя отказала брак на знатен младеж, който й предложил да се омъжи за него. За да избегне настояването за женитба, девойката убедила майка си да й позволи да посети кърмачката, която я отгледала в детството, а сега живеела извън града.
Всъщност тя се опитвала да намери епископ Лин от Тарс, който избягал в планината по време на гонението срещу християните, и да бъде кръстена от него. С помощта на християни го намерила и епископът, след като дълго беседвал с нея, я кръстил в името на Иисус Христос, причастил я и я изпратил обратно в дома й. По пътя Пелагия заменила скъпите си одежди с прости дрехи и раздала парите си на бедните. А щом се върнала вкъщи, тя разказала на своите слуги за Христос, за вярата и за кръщението си. Мнозина от тях приели нейната вяра и се покръстили.
Пелагия се опитала да привлече и майка си към вярата в Христос, но тя упорито отказвала и дори съобщила на властите, че дъщеря й е станала християнка. А властите по онова време усърдно прилагали императорския указ за налагане на държавния култ към Юпитер (Зевс на гръцки) и към обожествената личност на императора. Затова християнката Пелагия била заловена и убеждавана да се отрече от вярата в Иисус Христос, за да запази живота и състоянието си. Обещали й брак с видни млади мъже, но Пелагия отхвърлила всички предложения и обещания, макар да съзнавала, че я очаква мъченическа смърт. Накрая я осъдили на смърт чрез изгаряне. Това станало в 290 г.
/ХК/
