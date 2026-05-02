Имах удивителен живот и не съжалявам за нищо, казва певецът Енгелберт Хъмпърдинк, който навършва 90 години

Британският поп певец Енгелберт Хъмпърдинк, който днес навършва 90 години, е сред най-големите имена в световната музика, като кариерата му обхваща шест десетилетия. Известен със своя забележителен глас и емоционални балади, той е една от най-важните фигури в поп музиката. „Имах удивителен живот и не съжалявам за нищо“, казва през 2025 г. музикантът пред сайта Hifiplus.

Певецът е роден през 1936 година с името Арнолд Джордж Дорси в Мадрас, Индия, където баща му е бил на военна служба, а семейството се мести в Лестър, Англия, когато момчето е на десет години.

Той започва своята кариера през 50-те години, но не постига големи успехи до края на десетилетието. Промяната настъпва през 1967 г., когато, вече под новото име Енгелберт Хъмпърдинк (Engelbert Humperdinck), той се утвърждава на световната сцена със сингъла Release Me. Песента става хит на годината, достигайки до върха на чартовете и до сърцата на милиони фенове. Според портала AllMusic, неговият уникален стил бързо го отличава от останалите поп певци, а „емблематичният, дълбок и силен глас“ е не само сърцето на песните му, но и основата на глобалната му популярност.

Сценичното име на певеца е избрано в средата на 60-те години, когато той предприема артистично “ребрандиране”. По данни от официалния му сайт, новото име е вдъхновено от германския композитор със същото име, роден в средата на XIX век и известен с операта „Хензел и Гретел“. Именно това ново име изиграва ключова роля за пробива му на международната сцена в края на 60-те години.

В края на 60-те и през 70-те години Хъмпърдинк се превръща в икона на поп музиката. С хитовете The Last Waltz, Am I That Easy to Forget? и Release Me, той доказва, че може да бъде не само комерсиално успешен, но и артистично значим. Според “Билборд”, той успява да намери баланса между популярните хитове и емоционалната дълбочина, което прави песните му подходящи както за комерсиални класации, така и за сериозни музикални анализи. "Гласът на Енгелберт е като вълшебство, което привлича феновете и ги кара да се връщат отново и отново", пише списание „Билборд“ в статия за кариерата на музиканта.

Хъмпърдинк не само е изключителен изпълнител, но и оригинален артист, който влиза в различни музикални жанрове. Със своя уникален вокален стил той не се ограничава само до поп музиката, а навлиза и в други области като класическата музика и джаза, демонстрирайки гъвкавост, която го прави неподражаем.

Както пише списание „Ролинг стоун“, „Гласът на Хъмпърдинк е много повече от инструмент на поп музиката; той е инструмент за емоционална връзка със слушателя, който достига до сърцата на хората“. Тази способност да докосва душите на меломаните поставя певеца сред иконите на музикалната сцена.

Способността му да комбинира различни музикални стилове като поп, джаз и дори класика, го прави значима фигура не само в музиката, но и в цялото културното наследство на епохата. Според „Ролинг стоун“, той е изправен пред предизвикателството да бъде не само поп звезда, но и артист, способен да предава чувства и истини чрез своите изпълнения.

Кариерата му е изпълнена с големи успехи, но Енгелберт Хъмпърдинк не се пристрастява към светлината на прожекторите и остава сравнително скромен в своите публични изяви. През 2021 г., след смъртта на съпругата си Патриша, той преминава през тежки лични изпитания, но успява да продължи кариерата си, като пътува по света и радва феновете с музиката си. „Билборд“ отбелязва, че неговото наследство е не само музикално, но и човешко и че той е изпълнител, който влага не само глас, но и душа в песните си.

Днес Енгелберт Хъмпърдинк е живата легенда на поп музиката, доказвайки, че с талант, отдаденост и постоянство можеш да завладееш сърцата на хората по целия свят. Въпреки че първоначално обяви оттеглянето си от активен сценичен живот с турнето The Last Waltz, той продължава кариерата си, както става ясно от официалния сайт на артиста.

За септември 2026 г. например е планирано изпълнение в Манила като част от неговото турне The Celebration Tour 2026. Хъмпърдинк работи паралелно и по нови музикални проекти, включително нов сингъл и албум, чието издаване беше обявено през 2026 г.