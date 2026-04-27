Пея за любов, тя е най-хубавото чувство, което човек може да изпита, каза певицата Камелия Тодорова на концерт в София

Обикновено пея за любов. Смятам, че това е най-хубавото чувство, което човек може да изпита, каза певицата Камелия Тодорова, която представи концерта "Най-доброто от Камелия Тодорова" в Sofia Live Club тази вечер.

На сцената заедно с Камелия Тодорова бяха музикантите Калин Жечев (пиано), Михаил Иванов (бас), и Атанас Попов (ударни), а като беквокали се включиха Христина Нейкова и Катя Кръстева. Концертът завърши с бис и цветя от публиката за певицата, видя репортер на БТА.

Концертът започна с изпълнение на „Теменуги“. Прозвучаха най-популярните песни от репертоара на Камелия Тодорова, като „Стая на релси“, за която певицата е отличена на „Златният Орфей“ през 1980 г., „Ден и нощ“, „Докосване“, „Нарисувай, огледало“, „Красив спомен“, „Нежно и бавно“, „Не ме гледай така, момче“, I’ve Got the Music in Me, „Прошепнати мечти“ и други. Програмата съчетаваше емблематични песни, превърнали се в част от музикалната памет на българската публика, с по-нови творби. Тодорова изпълни и „Отначало“, песен от репертоара на дъщеря й Рейчъл Роу.

„Аз не знам да съм изпяла някоя трагична песен без любов. Най-тъжната ми песен беше „Теменуги“ като текст. Аз обаче не я приемам като тъжна“, каза певицата.

Песните от програмата на концерта са от предстоящия албум The Best. Той ще събере 88 песни от репертоара на Камелия Тодорова. Албумът поставя началото на мащабен проект, посветен на 50-годишния сценичен юбилей на певицата.

Концертът „Най-доброто от Камелия Тодорова“ се състоя с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и Министерството на културата и с медийното партньорство на Българската телеграфна агенция (БТА), Българското национално радио и БГ Радио.

БТА е медиен партньор на концерта, както и на всички събития, с които Камелия Тодорова ще отбележи 50 години на сцената, които се навършват през 2027 г. Концертите по този повод започват още тази година, предвидено е издаване на музикален албум с нейните песни и автобиографичната ѝ книга от издателство „Колибри“. В края на март тази година генералният директор на БТА Кирил Вълчев и Камелия Тодорова подписаха договор за партньорство.