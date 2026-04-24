Регионалният исторически музей– София показва градската жена от периода 1944 – 1989 г.

Плакатът на изложбата. Снимка: РИМ-София
София,  
24.04.2026 20:16
 (БТА)

Обобщеният образ на градската жена от периода 1944 – 1989 г. ще бъде представен в експозицията „ТЯ, когато беше другарка. Градската жена през социализма“ в Регионалния исторически музей – София (РИМ-София). Тя ще бъде открита на 29 април от 18:00 ч .в сградата на музея на пл. „Бански“ 1, съобщават домакините.

Изложбата съдържа вещи, оригинални документи, текстов, снимков и видео материал.

„Интересът към модата и грижата за външния вид, показани по-детайлно чрез интерактивна маса, са акцент в експозицията. Интересно допълнение е видеоматериалът, илюстриращ делниците и празниците на социалистическата жена“, разказват от екипа на РИМ-София. 

