Регионалният исторически музей– София показва градската жена от периода 1944 – 1989 г.

Обобщеният образ на градската жена от периода 1944 – 1989 г. ще бъде представен в експозицията „ТЯ, когато беше другарка. Градската жена през социализма“ в Регионалния исторически музей – София (РИМ-София). Тя ще бъде открита на 29 април от 18:00 ч .в сградата на музея на пл. „Бански“ 1, съобщават домакините.

Изложбата съдържа вещи, оригинални документи, текстов, снимков и видео материал.

„Интересът към модата и грижата за външния вид, показани по-детайлно чрез интерактивна маса, са акцент в експозицията. Интересно допълнение е видеоматериалът, илюстриращ делниците и празниците на социалистическата жена“, разказват от екипа на РИМ-София.

/ВСР