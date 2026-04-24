Йордан Марков и групата „Трамвай номер 5“ започват националното си турне от Велико Търново

Йордан Марков и групата „Трамвай номер 5“ започват националното си турне с концерт във Велико Търново. Той е озаглавен „По релсите на любовта“ и ще се проведе в Народно читалище „Надежда“ в града на 13 май, съобщи за БТА музикантът.

Концертът е подходящ за широка публика – както за почитатели на българската музика, така и за всички, които търсят една незабравима вечер, изпълнена с емоции, каза Марков. Зрителите могат да очакват богата сценография, живо изпълнение с високо качество и непосредствен контакт с артистите. Заглавието на концерта символизира емоционалния маршрут, по който публиката ще се бъде поведена от първата до последната нота. Тя ще измине едно пътешествие през чувствата – ще изпита любов, носталгия, радост и вдъхновение. Това е събитие, което събира хората и ги свързва чрез силата на изкуството, добави изпълнителят.

В програмата са включени както обичани хитове, така и нови авторски песни, които ще прозвучат за първи път пред великотърновската публика.

Изборът на Велико Търново за начало на турнето не е случаен, каза Марков. Според него и колегите му градът носи силен дух, история и културна традиция, които създават идеалната атмосфера за старт на едно вдъхновяващо музикално пътешествие из страната.

Турнето ще продължи с концерти на 27 май в Русе, 28 май в Силистра, 3 юни в Плевен, 10 юни във Варна, 16 юни в Разград и 13 юли в Бургас.