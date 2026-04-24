Много важно е хората да се замислят как взаимодействат с технологиите, каза за БТА Поли Захариева за проекта „Човешкият алгоритъм“

Много важно е хората да се замислят как взаимодействат с технологиите и какъв е светът, който ни очаква, за да бъдем по-подготвени за бъдещето. Това каза пред БТА Поли Захариева, кураторът на интерактивната изложба „Човешкият алгоритъм“, която бе открита тази вечер в галерия „Куб“ в пространството на „Топлоцентрала“.

Експозицията, създадена от креативната агенция Next DC, е част от програмата на фестивала ShapeShift, който се провежда в София от 24 до 26 април. Темата на тазгодишното издание на фестивала е свързана с трансформацията и адаптацията.

По думите ѝ централната инсталация пресъздава начина, по който алгоритмите в социалните мрежи влияят върху поведението и интересите на хората. „Искахме да пресъздадем това, което ни се случва в социалните медии, в една артистична среда и всеки да може да се срещне с неговото лично „чудовище“, обясни Захариева.

Тя отбеляза, че проектът поставя акцент върху невидимите механизми зад дигиталните платформи и начина, по който те могат да отвеждат потребителите от привидно позитивни теми към по-проблематично съдържание. „Понякога тръгваме от една много позитивна тема, като спорт или здравословно хранене, но алгоритмите ни закарват до места, които могат да бъдат много по-тъмни“, каза още кураторът.

В изложбата са включени и творби на български автори с международен опит. Сред тях е Искра Величкова, която работи с генеративно изкуство и изследва връзката между човека и алгоритъма, както и Марта Джурина, чиито произведения разглеждат взаимодействието между човешкия допир и тъчскрийн технологиите. Представена е и работа на германското студио Overlapping, създадена специално за изложбеното пространство.

Фестивалът разглежда пресечната точка между наука, изкуство и технологии, като поставя във фокуса човешкия фактор. „Винаги човекът е водещ. Ние учим как да се държат тези алгоритми, машини и изкуствен интелект“, подчерта Захариева. По думите ѝ надеждата на организаторите е технологиите да подпомогнат връщането към основни ценности като емпатия и споделеност.

Изложбата е интерактивна и насърчава активното участие на посетителите. Те могат да взаимодействат с инсталациите и да създават собствен „алгоритъм-чудовище“, който става част от общата визуална среда. „Целта ни е зрителят да не бъде просто зрител, а да създава“, отбеляза кураторът.