Комутаторен чип, способен да свързва различни видове квантови компютри, беше представен в САЩ, предаде Ройтерс.

Той е разработка на "Сиско систъмс" (Cisco Systems) и е поредна стъпка в усилията да създаде "интернет на квантовите машини" по същия начин, по който нейното оборудване свързва съществуващия интернет.

Комутаторът, често наричан суич (switch) е мрежово устройство, което свързва множество устройства (компютри, принтери, сървъри) в една локална мрежа (LAN), управлявайки ефективно трафика на данни между тях.

Подобно на други големи технологични компании като "Алфабет" (Alphabet) - компанията майка на "Гугъл" (Google) и Ай Би Ем (IBM), "Сиско систъмс" разработва технологии за квантови компютри, способни да решават проблеми, с които съществуващите компютри не могат да се справят.

Вместо обаче да се впусне в надпреварата за създаване на собствен компютър, "Сиско систъмс" работи с редица участници, за да свърже техните машини помежду им.

Днес квантовите компютри се изграждат с помощта на различни техники, сред които използването на свръхпроводници, охладени до температура, близка до абсолютната нула.

Виджой Пандей, старши вицепрезидент и генерален мениджър на "Аутшифт" (Outshift), групата за нови технологии на "Сиско систъмс", каза, че според квантовите изследователи всеки от тези подходи може да има валидни предимства в бъдеще, а "суичът" на компанията, който работи при стайна температура и използва стандартни телекомуникационни оптични кабели, да осигурява съвместимост между тях.

Макар че големи мрежи от квантови компютри вероятно няма да се появят преди 30-те години на века, комутаторът на "Сиско систъмс" може да има по-непосредствени приложения в сферата на сигурността, каза Джиту Пател, президент и главен продуктов директор на компанията.

Основният принцип на квантовата механика е, че информацията може да съществува в повече от едно състояние, докато не бъде измерена.

Комутаторът на "Сиско систъмс" може да свърже в мрежа няколко квантови сензора, които са налични днес, в т.нар. "квантово заплитане". Ако хакер - или, все по-често, злонамерен агент с изкуствен интелект, контролиран от хакери, присъства в мрежата и подслушва, квантовите сензори биха го засекли, защото състоянието на заплитане би се разпаднало поради събирането на информация.