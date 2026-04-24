Националният конкурс за дебютна литература "Южна пролет" в Хасково завърши само с едно лауреатско звание - за литературна критика

С присъждането на само едно звание "Лауреат" завърши 54-тото издание на Националния конкурс за дебютна литература "Южна пролет" и едноименните литературни дни в Хасково.

Голямата награда - статуетката "Пегас" и парична премия, заслужи Франческа Земярска в жанра "Литературна критика и история". Тя бе присъдена за "Маска и глас в творчеството на Маргьорит Юрсенар".

В основните жанрове "Поезия" и "Проза", както и в разделите "Детска литература" и "Филмов сценарий" най-високи отличия не бяха раздадени. Съпътстващи награди за поезия получиха Катерина Василева и Айлин Лазова, а за проза - за Яна Панова.

В тазгодишното издание на конкурса участваха 25 автори - 17 творци на мерена реч, 4 автори на белетристика, 2 на детски детски книги и по един създател на филмов сценарий и на критика. Празниците на литературата бяха открити в сряда.

Председателят на журито Аксиния Михайлова нарече творческата продукция "още един приток към реката на българската литература". Журито се ръководеше не само от нивото и качеството на книгите в това издание, но коректив при избора ни бяха книгите и лауреатите през повече от половинвековната история на "Южна пролет", каза на награждаването Михайлова. Само така е възможно да се запази престижът на една награда и да не се превърне мистичният крилат Пегас в обикновен дръглив кон, обясни председателят на журито. В градинката на литературата, където сме всички заедно, всеки си има собствена градинка със свои цветя и миризми. И тръни понякога. И колкото по-различни градинки има, толкова по-добре за литературата ни, добави Михайлова.

Форумът в Хасково тази вечер завърши с концерт на братята пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови.