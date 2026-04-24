Министерството на културата изрази съболезнования по повод кончината на проф. Тодор Варджиев

Илюстрация: БТА
София,  
24.04.2026 18:27
 (БТА)

Министерството на културата изразява съболезнования по повод кончината на проф. Тодор Варджиев – доайен на катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ в Националната художествена академия, написаха от ведомството на официалната си страница във Фейсбук. 

С дългогодишната си преподавателска дейност и отдаденост към изкуството той оставя трайна следа в развитието на българската графика, типография и дизайн, възпитавайки поколения млади творци, казват от Министерството на културата.

Проф. Варджиев е създател на едни от най-емблематичните запазени знаци в България, сред които логото на Национална художествена академия, авиокомпания „България ер“, „Спорт тото“, Министерство на околната среда и Атлантическия клуб. Негово дело са и значими монументални проекти зад граница – мемориалната композиция в Градините на Ватикана и иконостасът в храм „Св. Винченцо и Анастазио“ в Рим.

Творбите на проф. Тодор Варджиев, както и приносът му към създаването на дизайна на българските документи за самоличност, са част от съвременното ни културно наследство, отбелязват от Министерството на културата.

