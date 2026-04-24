В Ямбол три формации отбелязват с концерт 100-годишнината на Българския хоров съюз

С концерт в Културно-информационен център „Безистен“ в Ямбол на 26 април, неделя, ще бъде отбелязана 100-годишнината от създаването на Българския хоров съюз. Музикалното събитие е част от 10-ото издание на националната инициатива „България пее“, съобщиха от местната администрация.

Организатори са ямболската Хорова школа „Проф. Георги Димитров” и Народно читалище „Тракийска лира” в града. Концертът се реализира с подкрепата на Български хоров съюз и Община Ямбол. Началото на изявата е от 11:30 часа в зала „Съвременност“, а входът е свободен.

Освен двете формации на домакините от Хорова школа „Проф. Георги Димитров“ с диригент Весела Пастърмаджиева, на сцената в център „Безистен“ ще излезе и Смесен хор „Ален мак“ при Народно читалище „Никола Вапцаров-1866“ – Благоевград с диригент Йоланта Лазарова.

През ноември миналата година в ямболския „Безистен" концерт изнесоха четири хорови състава по повод празника Въведение Богородично – 21 ноември. По-рано през април отново се състоя хоров концерт в рамките на националната инициатива „България пее“.