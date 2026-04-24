Открит урок на тема „Звуците в природата“ проведоха ученици от Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев

Открит урок на тема „Звуците в природата“ проведоха учениците от 1. „а“ клас в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев в рамките на мобилност по Националната програма „Иновации в действие“. Инициативата събра в STEM центъра на училището директори, учители и ученици от партньорски образователни институции от Сливен, Дупница и Благоевград.

Откритият урок беше воден от класните ръководители на 1. „а“ клас Силва Тричкова и Петя Пицева, както и от учителя по „Информационни технологии“ Димитър Илиев. В хода на заниманието първокласниците се запознаха с особеностите на звуците в природата, научиха как да различават ниски и високи тонове и участваха в различни образователни дейности, съчетаващи знания от български език, математика и музика.

По време на занятието учениците имаха възможност да слушат и разпознават различни природни звуци с помощта на технологиите, както и да научат как се образува звукът. Урокът завърши с представяне на музикална картина, в която децата пресъздадоха звуци от природата – на птици, вятър, морски вълни и жаби, използвайки подръчни материали.

В рамките на мобилността бяха проведени и други уроци с участие на различни класове – STEM занятия, както и интердисциплинарни уроци. Програмата включваше още срещи между педагогически специалисти, представяне на добри практики и дискусии, насочени към обмен на опит в образованието.

От ръководството на учебното заведение посочиха, че Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е първото иновативно основно училище в област Благоевград, като този статут е утвърден с решение на Министерския съвет през 2017 година.