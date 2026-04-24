Семейство пътешественици от Сливен ще представи книгата си за пътуване с велосипеди през Америка

В Сливен ще бъде представена книгата „Карай към непознатото“ на Антон и Пламена Нашеви – семейство пътешественици, които изминават над 18 000 километра с велосипеди през Централна и Южна Америка заедно с тригодишната си дъщеря. Това съобщи за БТА авторката.

Официалното представяне ще се състои на 28 април от 18:00 часа в зала „Май“. Събитието ще даде възможност на публиката да се запознае с историята на двамата автори, родом от Сливен, които решават да напуснат познатото ежедневие и да поемат на дълго пътешествие с велосипеди. Маршрутът им започва от Мексико, преминава през Гватемала, Ел Салвадор, Хондурас, Никарагуа, Коста Рика и Панама. Първоначалната им мечта е да прекосят Централна Америка, но пътят ги отвежда много по-далеч – до Ушуая в Аржентина, считан за най-южния град в света.

В продължение на две години и половина семейството преодолява хиляди километри, движено единствено от силата на волята си и от механизма на велосипедите. В книгата си те разказват за трудностите, срещите с хора по пътя и за това как се пътува бавно с колела и малко дете през различни държави и култури.

„Карай към непознатото“ ще вдъхнови както опитните пътешественици, така и хората, които тепърва събират смелост да тръгнат на приключение, твърдят авторите.