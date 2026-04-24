Ресурсните кабинети на над 250 детски градини и училища с предучилищни групи са оборудвани с финансиране по проекта „Силен старт“ на МОН

Ресурсните кабинети на над 250 детски градини и училища с предучилищни групи са оборудвани с финансиране по проекта „Силен старт“ на Министерството на образованието и науката (МОН), реализиран по програмата „Образование“. Сред тях е и столичната 117 детска градина „Надежда“, която посети днес служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов. Той поздрави целия екип, ръководен от директора Мария Врачева, за всеотдайната работа, за усилията и за сърцето, което влагат всеки ден, съобщи пресцентърът на МОН.

По думите на министър Игнатов, благодарение на специализираната среда и на техния професионализъм, се създава усещане за сигурност, и се дава възможност на всяко дете да се чувства прието и уверено.

Екипът на детската градина показа различни занимания в създадената подкрепяща среда, която отговаря на индивидуалните потребности на децата със специални образователни потребности и подпомага тяхното цялостно развитие. Пространствата са функционално обособени в сензорна зала и пространство за психомоторика и сензорна терапия, като всяко от тях изпълнява конкретна роля в процеса на приобщаване.

Министърът разговаря и с родители на деца със специфични потребности. „Щастливи са и искат да идват тук в детската градина, което означава, че подходът е правилен“, каза Сергей Набоко, който е баща на близнаци. По думите на родителите специалистите са наясно с модерните методи и подходи, свързани със специфичните знания, необходими за добри резултати и това помага на децата. Логопед, психолог, специален педагог работят с тях индивидуално, така и в малки групи. В рамките на проекта е назначен и ресурсен учител.

Детската градина „Надежда“ активно се включва в още много от различните дейностите по проекта „Силен старт“, за които е подкрепена със средства. Осъществяват се допълнителни педагогически ситуации и занимания по интереси, занимания за развитие на социални и емоционални умения, срещи и обучения с родители, работа в малки групи.

Към момента отпуснатото финансиране по „Силен старт“ на детската градина за всички дейности е близо 63 500 евро, като за оборудване на ресурсното пространство - близо 4400 евро.

В детската градина „Надежда“ се обучават 210 деца. Днес една предучилищните групи представи артистично изпълнение, посветено на Априлското въстание, подготвено в рамките на заниманията по интереси, за които също получават подкрепа по „Силен старт“. На събитието присъстваха също ръководителят на проекта от МОН Ваня Георгиева, както Галя Дудинска-Атанасова и Победа Пешева - държавни експерти в Изпълнителната агенция „Програма за образование“.

Проектът „Силен старт“ се реализира по програмата „Образование“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз. В рамките на петгодишното му действие (2024-2029 г.) в ранното детско образование се инвестират над 71 милиона евро. Само за първите две години от началото над 60 000 деца и родители вече са получили подкрепа, а над 3000 деца със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания или с изявени дарби, се възползват от допълнителна подкрепа за своето личностно развитие, поясняват от МОН.

Проектът дава възможност на детските градини да назначават специалисти - психолози, логопеди, ресурсни учители, като до момента 337 такива експерти работят активно с децата. Осигурени са и близо 800 000 евро за оборудване на сензорни пространства.

„Силен старт" е един от най-концептуалните проекти в Министерството на образованието и науката, защото неговата основна цел е да даде възможност за силен и равен старт на различни групи деца - както със специални образователни потребности, така и на деца от уязвими групи, на деца с дарби и на талантливи деца. Това е свързано както с допълнителната подкрепа в детската градина, така и с общата подкрепа, включително и на психологическа подкрепа на децата, което е много важно в тази възраст, каза служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цоков през октомври 2024 г. при представянето на дейностите по проекта „Силен старт" на МОН в детската градина 50 „Зайчето Куики".