Традиционният песенен конкурс „Гласове и мелодии от Пернишко“ ще се проведе край манастира в кв. „Калкас"

Четвъртото издание на традиционния песенен конкурс „Гласове и мелодии от Пернишко“ ще се проведе през май, съобщи за БТА организаторът на проявата Мария Русева от Народно читалище (НЧ) „Нови хоризонти 2009“ в Перник. Проявата има за цел да съхранява и популяризира граовското фолклорно наследство, както и да насърчава изпълнители от различни поколения. Конкурсът ще се проведе в два раздела - народно пеене и инструментални изпълнения, с отделни категории за професионалисти, любители и учащи.

Музикалната изява ще се състои на 1 май на поляните пред манастира „Св. Петка“ в пернишкия квартал „Калкас“. В миналото той е бил самостоятелно село, а днес е част от Перник и е тясно свързан с местната история и традиции. Именно на този ден традиционно се е провеждал и старият селски събор, събирал жители и гости на района.

По думите на Русева до момента заявки за участие са подали около 100 изпълнители. Сред тях има певчески групи и индивидуални участници от областите Перник, София и Кюстендил. Тазгодишното издание е посветено на репертоара на местната изпълнителка Вецка Лашова и на дуета Кремена Станчева и Василка Андонова, оставили ярка следа в народнопесенното творчество на региона.

Русева посочи, че това е единственият песенен конкурс в област Перник. По думите ѝ подобни инициативи са важни за съхраняването на местния фолклор и за осигуряването на сцена за изява на млади и утвърдени изпълнители. Наградите са за първо, второ и трето място във всяка от категориите - любители, учащи и професионалисти.

Според нея интересът към проявата остава устойчив, като всяка година участват изпълнители от различни населени места. Тя допълни, че тазгодишният репертоар е по-достъпен в сравнение с миналогодишния. По думите ѝ конкурсът вече е намерил своето естествено място на провеждане край Калкаския манастир, където за първи път е бил организиран миналата година. Според нея мястото съчетава природна и духовна атмосфера.

Конкурсът "Гласове и мелодии от Пернишко" ще бъде открит от Женската певческа група „Седмошарица“ към НЧ „Нови хоризонти 2009“, а финалът ще постави Женският народен хор „София“ с изпълнение на граовска китка. Победителите ще бъдат определени от професионално жури. Заявки за участие се приемат до 26 април.