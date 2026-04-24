Фонд „Култура“ на Община Варна разпредели близо 500 000 евро в първата си редовна сесия за годината

Фонд „Култура“ на Община Варна ще финансира с 480 000 евро проекти от първата си редовна сесия за годината, съобщават от местната администрация. Изпълнението им е до края на месец юли. Средствата са насочени към подкрепа на ключови фестивали, концерти, събития, които допринасят за устойчивото развитие на културния живот в града, посочват оттам.

По първа сесия кандидатстваха 95 проекта на обща стойност 1 142 428 евро.

С решението на експертния съвет са разпределени 135 000 евро в подкрепа на творчески проекти във визуалните и изпълнителски изкуства, музика, литература, културно-историческо наследство и любителско изкуство. Фондът отделя и 25 000 евро за мобилност, с което подпомага участието на варненски артисти и културни оператори в национални и международни форуми, обмен на опит и изграждане на партньорства.

Резултатите от първата сесия са в синхрон с дългосрочните приоритети на местните политики за развитие на културата във Варна – стимулиране на творческите индустрии, подкрепа за устойчиви културни инициативи и утвърждаване на града като динамична сцена за културен обмен.

Проектите от втора сесия на фонд "Култура" са в процес на разглеждане, казват от Общината и припомнят, че внесените предложения са 146 и са на обща сума 1 719 000 евро. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 15 юни.