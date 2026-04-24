Най-изявените библиотекари и библиотеки в област Силистра бяха отличени

В Регионална библиотека „Партений Павлович“ в Силистра се състоя церемония по връчване на годишните отличия „Библиотека на годината“ и „Библиотекар на годината“ за област Силистра.

Наградата „Библиотекар на годината“ беше присъдена на Аксиния Тодорова – библиотекар в Народно читалище „Христо Ботев 1901“ в село Зафирово. Тя беше отличена за високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките и принос за издигането на авторитета им. Номинирани в категорията бяха и Миневер Осман, секретар на Народно читалище (НЧ) „Родина 1941” в село Голеш и Бистра Маринова, библиотекар в НЧ „Васил Йорданов 1942” в село Нова Черна.

Отличието „Библиотека на годината“ получи библиотеката при НЧ „Родина 1941“ в село Голеш за активна културно-образователна дейност, обхванала над 2000 деца от страната, чрез творчески занимания и конкурси. През миналата година институцията е работила за внедряване на иновативни услуги и е допринесла за утвърждаване на положителния образ на библиотеките в местната общност.

Наградите се връчват за пета поредна година от комисия от библиотечни специалисти. Сред официалните гости на събитието бяха областният управител Димитър Караджов и заместник-кметът по хуманитарни дейности на община Силистра Стилиян Стойчев.

Церемонията беше последвана от традиционната областна конференция, организирана от Регионална библиотека „Партений Павлович“, на която библиотекари от региона представиха доклади и презентации, посветени на 1920 години от основаването на Силистра.