Учени от институти на Българската академия на науките участваха в инициатива за залесяване на кампуса на Научен комплекс 1

Учени от институти на Българската академия на науките (БАН) участваха в инициатива за залесяване на кампуса на Научен комплекс 1, съобщи пресцентърът на научната институция.

Червен дъб, брезички и бор бяха засадени от учените от БАН в месеца, в който се отбелязват инициативите за Седмицата на гората и за Деня на Земята.

Продължава идеята на младите учени на трите института на Академията - за гората, за изследване на населението и човека, и за космически изследвания и технологии, която започна миналата година, каза заместник-председателят на БАН проф. Щелиян Щерионов. Облагородяването на Научния комплекс и засаждането на фиданките се извършва под ръководството на ландшафтни специалисти, уточни той.

Обмисля се подготовка на цялостен проект за озеленяване и напояване на пространството, обяви директорът на Института за гората чл.-кор. Георги Георгиев.