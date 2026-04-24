Учени от институти на Българската академия на науките участваха в инициатива за залесяване на кампуса на Научен комплекс 1
Учени от институти на Българската академия на науките (БАН) участваха в инициатива за залесяване на кампуса на Научен комплекс 1, съобщи пресцентърът на научната институция.
Червен дъб, брезички и бор бяха засадени от учените от БАН в месеца, в който се отбелязват инициативите за Седмицата на гората и за Деня на Земята.
Продължава идеята на младите учени на трите института на Академията - за гората, за изследване на населението и човека, и за космически изследвания и технологии, която започна миналата година, каза заместник-председателят на БАН проф. Щелиян Щерионов. Облагородяването на Научния комплекс и засаждането на фиданките се извършва под ръководството на ландшафтни специалисти, уточни той.
Обмисля се подготовка на цялостен проект за озеленяване и напояване на пространството, обяви директорът на Института за гората чл.-кор. Георги Георгиев.
/ТС/
