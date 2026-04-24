STEM център ще бъде открит в Средно училище “Никола Вапцаров” в село Карапелит, община Добричка

STEM център ще бъде открит в Средно училище “Никола Вапцаров” в добричкото село Карапелит, съобщават от Община Добричка. В същия ден, 28 април, ще има и Ден на отворените врати в образователната институция.

Новият STEM център е изграден по процедура „Училищна STEM среда”, финансирана със средства от Европейския съюз. Той включва модерно оборудвани лаборатории по природни науки, математика и информатика, които ще подпомогнат въвеждането на интерактивни методи на преподаване.

Целта на инвестицията е създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение чрез осигуряване на подходяща материална база и техническо оборудване, която да насърчи образователните иновации и интереса на учениците към науката и научните изследвания.

Към новоизградения STEM център функционират и пет високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи, които допълват съвременната образователна среда в училището. Те разполагат с модерни интерактивни дисплеи, таблети за учителите и съвременен образователен софтуер, който позволява провеждането на динамични и ангажиращи уроци.

За шеста поредна година училищното ръководство организира Ден на отворени врати, за да представи професията „Производство на растителни масла и маслопродукти“, която се изучава в училището и дава реални умения и възможности за бъдеща реализация.

За гостите ще бъде организиран и базар с продукти, произведени от учениците – шарлан, хлебни изделия и сапуни с билки, отгледани в училищната оранжерия. Това ще даде възможност на посетителите да се докоснат до реалните резултати от обучението и практическата работа на учениците, посочват от община Добричка.

Миналия месец STEM център бе официално открит в Основно училище „Стефан Караджа“ в село Житница, община Добричка.